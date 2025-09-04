El débil mercado laboral de Estados Unidos no hunde a las bolsas

Apertura en positivo pese a datos laborales débiles

Los mercados estadounidenses abren ligeramente en positivo tras la publicación de datos laborales más débiles de lo esperado.

Los informes de ADP y Challenger Job Cuts confirman un enfriamiento significativo del empleo. Los futuros sobre el S&P 500 y el Nasdaq se mantienen en terreno levemente positivo, aunque los inversores esperan un movimiento mayor mañana con el dato de nóminas no agrícolas (NFP).

Datos macroeconómicos

ADP : creación de 54.000 empleos , por debajo de los 71.000 esperados .

Challenger Job Cuts : fuerte aumento de despidos planificados , de 62.000 a 85.900 .

Costes laborales unitarios (2T 2025): 1% (Previsto: 1,1% | Anterior: 6,9%).

Estos datos reflejan no solo un mercado laboral más ajustado, sino sobre todo un deterioro más rápido de la situación de los trabajadores de lo que el mercado anticipaba.

La presión sobre la Reserva Federal aumenta con cada lectura. Ante cifras tan débiles, surge la pregunta de si los recortes de tipos de la Fed llegan tarde. El mercado espera el veredicto con la publicación del NFP de mañana.

Comercio exterior y política arancelaria

En el frente comercial, la política arancelaria de Donald Trump sigue fracasando. El déficit comercial de EE. UU. se ha incrementado otro mes consecutivo, principalmente con China, en el sector de electrónica y bienes de consumo. Las políticas de tarifas impactan sobre todo en la demanda de productos estadounidenses.

ISM de servicios sorprende al alza

El informe ISM de servicios se publicó mejor de lo esperado, señalando resiliencia en la economía a pesar de la debilidad laboral. El índice superó las previsiones, indicando fuerte demanda en los servicios, un sector clave para la economía de EE. UU.

Análisis técnico del S&P 500 (D1)

Fuente: xStation

El precio se mantiene en el límite inferior del canal de crecimiento, que probablemente se convierta en una resistencia a largo plazo. La línea de tendencia más cercana se ubica en torno a 6.330 USD, aunque la primera resistencia está muy próxima, en el nivel de retroceso FIBO 23,6%. Los compradores muestran fortaleza defendiendo niveles clave y recuperando pérdidas con rapidez. En caso de mayores subidas, la siguiente resistencia fuerte está en el último máximo histórico, alrededor de 6.500 USD.

Noticias corporativas

Broadcom (AVGO.US): Publica resultados hoy tras el cierre. Algunos inversores temen un escenario de “sell the fact” incluso si supera previsiones, dado que las expectativas de crecimiento de BPA superan el 30%.

Tesla (TSLA.US): Ha lanzado su aplicación de robotaxi de forma general en Austin (Texas). El precio sube poco más de 1% en la apertura.

Salesforce (CRM.US): Decepcionó con sus previsiones de ventas, lo que aumenta la preocupación sobre el ritmo de implementación y monetización de la IA. Además, la reducción de plantilla de 4.000 empleados genera más dudas. Las acciones caen un 7% al inicio de sesión.

Apple (AAPL.US): Anunció el lanzamiento de su propio modelo de IA para competir con ChatGPT y Perplexity. Las acciones registran un ligero retroceso.

Hewlett Packard (HPE.US): Superó expectativas en BPA e ingresos. El CEO aportó confianza asegurando una “nueva era” para la compañía y su participación en el mercado de IA. Las acciones suben tras la publicación de resultados.

_______

