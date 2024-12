El Dólar aterriza sobre los $990 pero amenaza con Nuevos Máximos Históricos

Durante la jornada, el tipo de cambio local mostró un desempeño claramente alcista. Tras una apertura modesta en torno a $989. Catalizadores del Movimiento Fortaleza del Dólar Internacional:

El índice del dólar (DXY) se mantiene firme, acercándose a los máximos del año en 108.280, respaldado por expectativas de un entorno monetario menos flexible por parte de la Reserva Federal. Cambios en la Política Monetaria de la FED: Tras la última reunión, las proyecciones de recortes de tasas para 2025 se ajustaron de 100 puntos base en tres reuniones a 50 puntos base en dos reuniones .

a . Factores clave detrás de este ajuste: Mercado laboral robusto. Señales de repunte en la inflación.

Datos Mixtos en Estados Unidos: El índice de confianza del consumidor cayó a 104.7 , por debajo de los 113 proyectados.

, por debajo de los proyectados. Sin embargo, el impacto de esta cifra fue limitado frente al impulso general del dólar. Factores Adicionales: Cobre y Demanda de China Cobre:

La principal exportación local continúa en una tendencia bajista, afectada por la fortaleza del dólar y una baja demanda por parte de China, lo que limita cualquier presión bajista sobre el tipo de cambio. Proyecciones USDCLP M15 Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Si las condiciones actuales persisten: Resistencia clave: El tipo de cambio podría buscar nuevamente los $1000 , con potencial de alcanzar los $1010 en el corto plazo. Soporte técnico: En caso de un giro en los catalizadores, el nivel de $970 podría actuar como soporte, una zona defendida desde inicios de noviembre.



