El dólar como moneda de reserva mundial

El dólar detuvo sus recientes avances esta mañana debido a que los rendimientos de los bonos cayeron tras la nominación del ex director de fondos de George Soros, Scott Bessent, como jefe del Tesoro de Estados Unidos. El anuncio hizo que el dólar se desplomara al comienzo de las operaciones asiáticas. Sin embargo, la escala de estos movimientos ha sido limitada desde entonces. En su primera entrevista posterior a las elecciones, Bessent dijo que su principal prioridad sería cumplir con las diversas promesas de Trump de recortes de impuestos, aranceles y recortes de gastos, así como mantener el estatus del dólar como moneda de reserva mundial. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Situación en los mercados asiáticos Estamos iniciando una nueva semana en los mercados financieros internacionales. La sesión asiática trajo consigo subidas de más del 1,3% en el Nikkei de Japón y del 1,4% en el Kospi de Corea. Sin embargo, los mercados chinos están bajo presión a la baja hoy, con el Hang Seng cayendo un 0,5% y los índices de China continental perdiendo hasta un 1%. China ha mantenido su tasa MLF anual por segundo mes consecutivo mientras espera los efectos de sus medidas de estímulo. Otras noticias de la mañana Los contactos sugieren que el lado alcista está dominando actualmente el sentimiento antes de la apertura de operaciones del lunes. Los futuros del DAX alemán y del Nasdaq 100 suben actualmente un 0,5%. El consejo de política monetaria en la sombra del NZIER recomienda que el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) recorte su tipo de interés oficial en 50 puntos básicos al 4,25 por ciento en su próxima declaración de política monetaria del miércoles. El informe de hoy mostró que las ventas minoristas de Nueva Zelanda cayeron aún más en el tercer trimestre, un -0,1 por ciento intertrimestral. Sin embargo, no fue tan malo como la caída del -1,2% en el segundo trimestre, ni fue tan malo como el -0,5% esperado. Esta mañana, también estamos viendo un retroceso en los metales preciosos. El oro ha bajado un 1,4% en el momento de escribir esta publicación, mientras que la plata ha bajado un 1,7%. El sentimiento del mercado de criptomonedas es moderado en este momento. La criptomoneda más popular se mantiene en la zona de 98,000$. Volatilidad visible actualmente en el mercado de divisas. Fuente: xStation

