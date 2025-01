El dólar en Chile abre a la baja en un contexto de incertidumbre global ante la inminente toma de posesión de Donald Trump

El dólar muestra un comportamiento a la baja, acompañado de una mayor volatilidad en los mercados internacionales tras la toma de mando del presidente Donald Trump en Estados Unidos. Sus políticas económicas, que incluyen reducciones de impuestos y la imposición de aranceles a las importaciones, han generado una alta expectativa y, a la vez, incrementado la incertidumbre en los mercados globales. Trump también anunció que firmará un paquete cercano a 100 órdenes ejecutivas en las primeras horas de su mandato, reforzando su intención de implementar cambios drásticos en la economía estadounidense. Contexto internacional y su impacto en el dólar Mayor volatilidad del dólar : Las declaraciones de Trump han intensificado los movimientos en los mercados de divisas, mientras los inversionistas evalúan los posibles efectos de sus políticas proteccionistas y fiscales.

: Las declaraciones de Trump han intensificado los movimientos en los mercados de divisas, mientras los inversionistas evalúan los posibles efectos de sus políticas proteccionistas y fiscales. Preocupación por el comercio global: Los posibles aranceles y las políticas que afectan las cadenas de suministro global han generado incertidumbre sobre el impacto en el comercio internacional. El peso chileno se fortalece impulsado por el cobre En el panorama nacional, el peso chileno muestra un fortalecimiento frente al dólar, apoyado por el alza sostenida en los precios del cobre, principal producto de exportación de Chile. Este repunte en el valor del metal industrial mejora la percepción de la economía chilena, contrarrestando parcialmente la incertidumbre internacional. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Otros factores relevantes: Precios del cobre : La tendencia positiva a corto plazo sigue beneficiando al peso chileno.

: La tendencia positiva a corto plazo sigue beneficiando al peso chileno. Tasas de interés en China: Aunque el Banco Popular de China mantuvo sin cambios sus tasas de referencia, no ha impactado significativamente en la demanda de materias primas. Proyección del tipo de cambio Se espera que el tipo de cambio en la jornada se mueva dentro de un rango estimado de $996 a $1,019, reflejando: Impacto internacional : La volatilidad derivada de las decisiones iniciales de la administración Trump.

: La volatilidad derivada de las decisiones iniciales de la administración Trump. Factores locales: El respaldo proporcionado al peso chileno por el mercado del cobre. El escenario actual destaca un entorno de alta volatilidad y sensibilidad en los mercados financieros. Los inversionistas seguirán atentos a los primeros pasos de la administración Trump y su impacto en el comercio global, mientras que en Chile, el precio del cobre seguirá siendo un factor clave en la dinámica del tipo de cambio. Fuente: xStation5.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "