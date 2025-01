El Dólar en Chile Abre al Alza Impulsado por la Inflación y el Entorno Internacional

El dólar en Chile comenzó la jornada con un avance significativo, respaldado por factores locales e internacionales. La variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en diciembre fue de -0,2%, por debajo de las expectativas del mercado, lo que refuerza las probabilidades de que el Banco Central de Chile continúe con su política de reducción de tasas. Factores Domésticos: Inflación y Perspectivas de Política Monetaria Inflación negativa en diciembre : El IPC registró una contracción del -0,2%, cerrando el 2024 con una inflación acumulada del 4,5%, según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Este descenso estuvo liderado por las caídas en los precios de alimentos y bebidas no alcohólicas (-0,9%), así como en equipamiento y mantención del hogar (-0,9%)​.

Impacto sectorial : Entre los productos que más influyeron en la baja, destacaron: Papas, con un descenso mensual del 16,6%. Pan, con una disminución del 2,6%. Muebles para el hogar, con una caída del 3,6%​.

Expectativas de tasas: Este escenario refuerza la probabilidad de que el Banco Central continúe con su ciclo de flexibilización monetaria, ya que busca estimular la actividad económica en un contexto de inflación controlada. Factores Internacionales: Fortalecimiento del Dólar Global En el plano externo, el dólar se ha fortalecido frente a la mayoría de las monedas debido a las crecientes presiones inflacionarias en Estados Unidos. Datos positivos en EE. UU. : El índice ISM de servicios mostró un aumento en los precios pagados, lo que impulsó los rendimientos de los bonos del Tesoro y redujo las expectativas de recortes en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal.

Diferencial de tasas: La divergencia entre las políticas monetarias de Chile y EE. UU. ha incrementado el diferencial de tasas de interés, debilitando al peso chileno frente al dólar. Perspectivas para el Tipo de Cambio El contexto actual sugiere que el tipo de cambio en Chile podría mantenerse en una tendencia alcista durante la jornada. Los analistas prevén niveles que podrían oscilar entre 1010 y 1015 pesos por dólar, impulsados por: La expectativa de tasas más bajas en Chile.

El entorno internacional que favorece al dólar estadounidense.

