Las acciones de Opendoor suben 90 % y acumulan casi +600 % en julio: ¿el próximo GameStop? 🔎🎯

Las acciones de Opendoor Technologies est谩n protagonizando uno de los mayores repuntes del a帽o, con una subida del 178聽% en la 煤ltima semana y un avance cercano al 600聽% en lo que va de julio. Se trata del mejor desempe帽o semanal desde su salida a bolsa en 2020. Actualmente, la acci贸n cotiza en 4,14 USD, mientras que a inicios de mes se encontraba entre 0,50 y 0,60 USD. Aun as铆, el precio se mantiene muy por debajo del m谩ximo hist贸rico de m谩s de 39 USD (febrero de 2021), y el rendimiento anual segu铆a en negativo hasta este reciente repunte. 驴Qu茅 hay detr谩s del rally? El movimiento fue impulsado por el gestor de fondos Eric Jackson, quien elogi贸 p煤blicamente a Opendoor en redes sociales, calific谩ndola como un potencial "100-bagger" (empresa capaz de multiplicar su valor por 100). Su firma, EMJ Capital, invirti贸 cuando la acci贸n a煤n cotizaba por debajo del d贸lar, y sus publicaciones frecuentes en X.com han encendido el entusiasmo entre inversores minoristas. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formaci贸n Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil El repunte muestra claras caracter铆sticas de una 鈥渁cci贸n meme鈥: Alta posici贸n corta: 18,63聽%

Volumen especulativo elevado

Sin mejora fundamental en los estados financieros Opendoor sigue sin generar beneficios, opera con m谩rgenes ajustados y enfrenta un entorno complicado por la debilidad del crecimiento a corto plazo. 驴Qu茅 es Opendoor? Fundada en 2014 y con sede en San Francisco, Opendoor es una plataforma digital de compraventa de viviendas. Ofrece: Ofertas instant谩neas en efectivo

Reacondicionamiento y reventa directa de propiedades

Servicios financieros y m贸viles integrados En su punto m谩s alto, la compa帽铆a alcanz贸 una valoraci贸n de 22.500 millones USD, pero sufri贸 fuertes p茅rdidas tras el alza de las tasas de inter茅s y el enfriamiento del mercado inmobiliario. Fuente: xStation 5

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "