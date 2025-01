El dólar en Chile cae impulsado por el aumento en los precios del cobre

El peso chileno continúa fortaleciéndose frente al dólar, impulsado por el alza en los precios del cobre y las renovadas expectativas de recuperación económica en China. Este escenario se ve favorecido por declaraciones recientes del expresidente estadounidense Donald Trump, quien calificó como "constructivas" sus conversaciones con el presidente chino Xi Jinping, destacando su intención de evitar más aranceles. Estas señales mejoraron el optimismo de los inversores y reforzaron las proyecciones de una mayor demanda de cobre por parte de China. Factores clave que impulsan al peso chileno: Alza en el precio del cobre:

Chile, como principal exportador mundial de cobre, se beneficia directamente del aumento en los precios de este metal. Una recuperación económica en China, principal consumidor global, eleva las expectativas de mayor demanda y mejora los términos de intercambio para la economía chilena. Desaceleración en el índice del dólar:

A nivel internacional, el índice del dólar muestra un debilitamiento, lo que ha favorecido el fortalecimiento de monedas emergentes, incluido el peso chileno. Esta tendencia se alinea con una postura más moderada de las políticas comerciales de Estados Unidos. Perspectivas optimistas sobre China:

Con este contexto, se espera que el dólar en Chile opere dentro de un rango de 978 a 987 pesos chilenos en el corto plazo. La tendencia dependerá en gran medida de la evolución de los precios del cobre y de los datos económicos provenientes de China, así como de cualquier actualización en la política monetaria de Estados Unidos. Esta situación representa un respiro para la economía chilena, que podría beneficiarse de un tipo de cambio más competitivo para las importaciones y un aumento en los ingresos fiscales derivados de la exportación de cobre. Fuente: xStation5.

