El dólar en Chile retrocede ante optimismo por estímulos económicos en China

Las perspectivas económicas globales han mejorado tras los recientes anuncios de estímulos fiscales en China, lo que ha impactado tanto en los mercados internacionales como en el mercado de divisas. China refuerza su economía con estímulos fiscales Durante una Conferencia Nacional de Trabajo Fiscal en Beijing, el gobierno chino presentó un ambicioso plan para estimular el consumo interno y fortalecer el bienestar social. Este paquete de medidas busca apuntalar la recuperación económica del país, afectada por la desaceleración global y tensiones comerciales. Entre las políticas clave se incluyen: Incremento en la emisión de bonos gubernamentales, lo que proporciona mayor liquidez al sistema financiero. Apoyo financiero a gobiernos locales, especialmente aquellos con mayores desafíos fiscales. Ajustes en las pensiones básicas, destinados a incrementar el ingreso disponible de los jubilados. Revisión de políticas arancelarias, con posibles reducciones que fomenten el comercio internacional.

Estas iniciativas han reforzado la confianza de los inversionistas en la recuperación económica de China, lo que a su vez ha impulsado el precio del cobre, un indicador clave para economías exportadoras como la chilena.

, especialmente aquellos con mayores desafíos fiscales. Ajustes en las pensiones básicas , destinados a incrementar el ingreso disponible de los jubilados.

Impacto en el mercado chileno USDCLP M15 Fuente: xStation En Chile, el tipo de cambio USDCLP ha reaccionado al contexto internacional y a las señales positivas de China, registrando un descenso hasta los 988 pesos. Este movimiento está respaldado por el aumento en los precios del cobre y la menor presión sobre el dólar a nivel global. Perspectivas locales: Si se mantiene el optimismo respecto a los estímulos en China, el tipo de cambio podría continuar ajustándose a la baja, con un objetivo en torno a los 983 pesos. Factores como el comportamiento del precio del cobre y las decisiones de política monetaria de la Fed serán determinantes en la evolución del dólar en la región.

. Factores como el comportamiento del precio del cobre y las decisiones de política monetaria de la Fed serán determinantes en la evolución del dólar en la región.

