El dólar en Chile retrocede influido por factores internacionales y locales

La cotización del dólar en Chile ha mostrado un retroceso reciente, reflejando el impacto de factores globales y locales que han fortalecido al peso chileno. La combinación de señales desde Estados Unidos, el desempeño del cobre y las expectativas de crecimiento económico han configurado el panorama actual. Factores internacionales Declaraciones de Jerome Powell: El presidente de la Reserva Federal reafirmó que la economía de EE.UU. sigue sólida, destacando avances en el control de la inflación, aunque admitió que la meta inflacionaria aún no se ha alcanzado. A pesar de ello, el mercado mantiene expectativas de un recorte en las tasas de interés para diciembre, apoyado por: Datos decepcionantes del sector servicios , que mostraron un deterioro respecto a las previsiones.

Una perspectiva de política monetaria menos restrictiva para los próximos meses. Expectativa en torno a los datos laborales en EE.UU.: El desempeño del mercado laboral estadounidense será clave en la jornada de hoy. Reportes sólidos podrían presionar al dólar al alza, con implicaciones directas para los mercados emergentes como Chile. Factores locales Cobre y economía china: El precio del cobre, principal exportación chilena, ha mantenido un comportamiento plano debido a la incertidumbre sobre la recuperación económica de China.

Las autoridades chinas han reiterado su enfoque en reactivar la demanda interna, priorizando el consumo sobre el crecimiento acelerado. Esto genera dudas sobre el ritmo de recuperación del principal socio comercial de Chile. Proyecciones de crecimiento económico: La OCDE mantuvo su estimación de crecimiento del PIB chileno en un 2.4% para 2024, en línea con las proyecciones del Ministerio de Hacienda.

Esta estabilidad en las proyecciones apoya la confianza en la economía chilena, fortaleciendo al peso frente al dólar. Perspectivas del tipo de cambio El dólar abrió cerca de los 970 pesos, con una tendencia bajista respaldada por el panorama internacional y la estabilidad económica local.

Si los datos laborales en EE.UU. superan las expectativas, el dólar podría buscar niveles en torno a los 975 pesos. En cambio, cifras débiles podrían intensificar la apreciación del peso chileno. La interacción entre la política monetaria estadounidense, el desempeño del cobre y la economía china continuará siendo crucial para la evolución del dólar en Chile.

