El dólar en Chile retrocede mientras los mercados esperan el dato de inflación en EE. UU.

El dólar inició la jornada con una ligera caída frente al peso chileno, reflejando las expectativas de alta volatilidad en el mercado cambiario. Este movimiento está vinculado a un fortalecimiento del peso chileno en las últimas sesiones, impulsado por factores externos e internos. Factores clave que afectan al mercado Debilitamiento global del dólar: Las expectativas de posibles modificaciones en las políticas arancelarias anunciadas por el expresidente Donald Trump han generado incertidumbre.

El Índice de Precios al Productor (IPP) en Estados Unidos se ubicó por debajo de lo esperado, lo que presiona a la baja al dólar. Respaldo local para el peso chileno: Los recientes incrementos en el precio del cobre , que se sitúa como uno de los principales productos de exportación de Chile, han dado soporte adicional a la moneda local.

, que se sitúa como uno de los principales productos de exportación de Chile, han dado soporte adicional a la moneda local. Los mayores estímulos económicos anunciados por China han incrementado las expectativas de una mayor demanda por materias primas, beneficiando a economías exportadoras como la chilena. Expectativa por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE. UU.: Los inversores se mantienen cautelosos ante la publicación de este dato, clave para proyectar futuros movimientos de la Reserva Federal (Fed) en su política de tasas de interés.

Una cifra por encima de lo esperado podría fortalecer al dólar, mientras que una lectura más baja continuaría debilitándolo. Proyección para el tipo de cambio Para la sesión de hoy, los analistas estiman que el dólar fluctúe en un rango de $990 a $1.010, con una alta probabilidad de movimientos bruscos en función del dato de inflación en Estados Unidos y su impacto en las expectativas del mercado global. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil En conclusión, el peso chileno mantiene su fortalecimiento gracias a factores externos como el debilitamiento del dólar y el repunte del cobre. Sin embargo, la publicación del IPC estadounidense será un catalizador clave para definir la tendencia en el corto plazo.

