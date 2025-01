El dólar en Chile retrocede tras alcanzar máximos intradía

El tipo de cambio en el país inició la jornada con una fuerte alza, alcanzando a superar los $1.017, impulsado inicialmente por el fortalecimiento global del dólar. Sin embargo, el par retrocedió posteriormente y cerró cerca de los $1.011, en los mínimos del día. Este comportamiento estuvo fuertemente influido por el movimiento del cobre, que registró un repunte superior al 0,5% durante la mañana, reflejando un apoyo para la moneda local. Impacto de los datos laborales en EE.UU. El movimiento del dólar internacional se vio reforzado tras la publicación de las nóminas de empleo no agrícolas (NFP) de Estados Unidos el pasado viernes. Los datos mostraron un mercado laboral más robusto de lo esperado, lo que tiene implicancias significativas: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Menor presión sobre la Reserva Federal (FED) : La fortaleza del empleo reduce la urgencia de recortar tasas de interés, ya que indica una economía resistente.

: La fortaleza del empleo reduce la urgencia de recortar tasas de interés, ya que indica una economía resistente. Perspectivas de política monetaria: Los analistas ahora prevén que no habrá cambios en las tasas durante las primeras dos reuniones del año 2025, con el primer recorte proyectado para mayo. Sin embargo, miembros de la FED han manifestado que el ritmo de recortes debería ser más moderado, lo que podría prolongar el ciclo de política restrictiva hasta finales del año. Factores adicionales en juego El escenario internacional está marcado por las expectativas de desregulación, ajustes migratorios y medidas arancelarias propuestas por el presidente electo Donald Trump, que podrían acelerar la desaceleración de la inflación en EE.UU., fortaleciendo aún más al dólar. Perspectiva para el tipo de cambio Fuente: xStation 5 Corto plazo : Se espera que el tipo de cambio busque consolidarse en torno a la resistencia de los $1.020.

: Se espera que el tipo de cambio busque consolidarse en torno a la resistencia de los $1.020. Largo plazo : Si persiste el escenario actual de fortaleza del dólar, no sería sorprendente ver niveles cercanos a los máximos históricos sobre los $1.060 alcanzados en 2022.

: Si persiste el escenario actual de fortaleza del dólar, no sería sorprendente ver niveles cercanos a los máximos históricos sobre los $1.060 alcanzados en 2022. Riesgos bajistas: Cambios en los factores clave, como una mayor recuperación del cobre o ajustes inesperados en la política de la FED, podrían llevar al tipo de cambio nuevamente hacia los $1.000. En este contexto, los mercados estarán atentos tanto a los movimientos del cobre como a nuevas señales de la FED y el impacto de las políticas del nuevo gobierno estadounidense.

