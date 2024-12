El dólar en Chile se fortalece mientras la economía enfrenta nuevos desafíos

El dólar en Chile se fortalece: análisis global y local El dólar estadounidense ha mostrado un incremento significativo en su valor frente al peso chileno, impulsado por factores globales y locales. Esta tendencia refleja el impacto combinado de la fortaleza del dólar en los mercados internacionales y las debilidades económicas internas de Chile. Factores internacionales: la solidez del dólar Datos laborales sólidos en EE. UU. : Los recientes informes de empleo refuerzan la expectativa de que la Reserva Federal adopte un enfoque más cauteloso respecto a futuros recortes de tasas de interés. Esto ha fortalecido al dólar frente a otras divisas.

: Los recientes informes de empleo refuerzan la expectativa de que la Reserva Federal adopte un enfoque más cauteloso respecto a futuros recortes de tasas de interés. Esto ha fortalecido al dólar frente a otras divisas. Incidencia en las monedas emergentes: En este contexto, las monedas de mercados emergentes como el peso chileno enfrentan presiones bajistas debido a la preferencia de los inversores por activos denominados en dólares. Factores locales: debilidad del peso chileno Revisión a la baja del PIB chileno : Las proyecciones de crecimiento económico han sido ajustadas a la baja, lo que afecta negativamente la confianza en la moneda nacional.

: Las proyecciones de crecimiento económico han sido ajustadas a la baja, lo que afecta negativamente la confianza en la moneda nacional. Impacto de China en el cobre: La publicación del PMI de servicios Caixin en China, que estuvo por debajo de las expectativas, ha generado dudas sobre la recuperación de la demanda de cobre, un componente clave para la economía chilena. Esto presiona adicionalmente al peso, dada la correlación entre el precio del cobre y la estabilidad de la moneda chilena. Perspectivas del tipo de cambio Si persiste la fortaleza del dólar y las preocupaciones sobre China, el tipo de cambio podría alcanzar niveles de 976-980 CLP por dólar.

por dólar. Por el contrario, si los datos económicos en EE. UU. muestran señales de desaceleración, podría favorecerse una apreciación del peso chileno, llevando el tipo de cambio hacia el rango de 965-967 CLP por dólar. USDCLP M15 Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: xStation 5 La combinación de factores globales y locales posiciona al dólar en un rango alcista en Chile. Sin embargo, los próximos datos económicos serán clave para determinar si esta tendencia se mantiene o si el peso chileno encuentra soporte.

