El dólar en Chile sube en espera de los datos de inflación en EE.UU.

El dólar abrió al alza en Chile este lunes, impulsado por la expectativa de los datos de inflación en Estados Unidos, un reporte clave que influirá en la próxima decisión de tasas de interés de la Reserva Federal (Fed). Este será el último indicador significativo antes de la reunión del banco central estadounidense la próxima semana. Factores internacionales: datos de inflación en EE.UU. Expectativa de inflación : Se espera un ligero incremento en los datos de inflación general tanto anual como mensual, lo que podría justificar una postura más restrictiva de la Fed.

Impacto en el dólar global: Una inflación mayor a la esperada podría reforzar el dólar a nivel internacional, afectando monedas emergentes como el peso chileno. Contexto local: estabilidad del cobre y riesgos externos Precio del cobre : El principal producto de exportación de Chile permanece estable, aunque persiste incertidumbre respecto a las políticas económicas de China, el mayor consumidor mundial de cobre.

China y el yuan: Informes sugieren que las autoridades chinas considerarían permitir una depreciación del yuan hacia 2025, en respuesta a posibles tensiones comerciales con EE.UU. Sin embargo, los precios del cobre aún no incorporan plenamente esta incertidumbre. Perspectivas para el tipo de cambio El movimiento del dólar en Chile dependerá estrechamente de los datos de inflación en EE.UU.: Inflación superior a las expectativas: El tipo de cambio podría superar la región de los 980 pesos, impulsado por un fortalecimiento global del dólar. Inflación inferior a las expectativas: El peso chileno ganaría terreno, con el tipo de cambio retrocediendo hacia el rango de 770-768 pesos. La sesión estará marcada por la sensibilidad del mercado a las cifras de inflación, con movimientos significativos en función de si estas confirman o contradicen las expectativas actuales. USDCLP M15 Fuente: xStation 5

