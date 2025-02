El dólar en Chile supera los $1.000 en medio de la incertidumbre económica global

El precio del dólar en Chile ha mostrado una clara tendencia alcista en los últimos meses, lo que ha impactado tanto a importadores como a exportadores y ha repercutido en el costo de bienes y servicios en el país. Durante los últimos cuatro meses, el tipo de cambio ha escalado de manera sostenida: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Octubre 2024: $933,81

$933,81 Noviembre 2024: $971,6

$971,6 Diciembre 2024: $981,84

$981,84 Enero 2025: $1.001,37 Este incremento ha estado impulsado por varios factores, entre ellos la incertidumbre generada por la política económica de Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump. Su enfoque proteccionista y la posibilidad de mayores aranceles han generado volatilidad en los mercados financieros, afectando el valor del dólar en economías emergentes como Chile. Mercado laboral en EE.UU.: resiliencia en el empleo, pero con señales mixtas A pesar de las tensiones económicas, el mercado laboral estadounidense ha mostrado fortaleza. En enero de 2025, las empresas privadas agregaron 183.000 nuevos puestos de trabajo, superando las expectativas del mercado. Sin embargo, la recuperación no ha sido uniforme en todos los sectores: Crecimiento del empleo: Comercio, transporte y hotelería fueron los sectores con mayor creación de empleo.

Comercio, transporte y hotelería fueron los sectores con mayor creación de empleo. Contracción: La manufactura perdió 13.000 puestos de trabajo, reflejando dificultades en la industria. En términos salariales, también se observó una divergencia: Los trabajadores que mantuvieron sus empleos experimentaron un aumento anual del 4,7% en sus salarios .

. Aquellos que cambiaron de empleo obtuvieron incrementos salariales aún mayores. El déficit comercial de EE.UU. alcanza su nivel más alto desde 2022 Otro factor clave en la economía estadounidense ha sido el aumento del déficit comercial, que en diciembre de 2024 se amplió a 98.400 millones de dólares, el más alto desde marzo de 2022. Los principales factores detrás de este incremento fueron: Mayor importación de: Productos metálicos, computadoras y oro no monetario.

Productos metálicos, computadoras y oro no monetario. Caída en las exportaciones de: Productos farmacéuticos y petróleo. Para todo 2024, el déficit comercial creció 17% respecto a 2023, alcanzando 918.400 millones de dólares. Las mayores brechas comerciales se registraron con China, la Unión Europea, México y Vietnam, lo que refuerza la dependencia de EE.UU. de sus socios comerciales. Escalada de tensiones comerciales entre EE.UU. y China Las relaciones comerciales entre EE.UU. y China han sido un factor determinante en la volatilidad de los mercados. La administración Trump impuso un arancel del 10% sobre todos los productos chinos, lo que llevó a China a responder con: Nuevos aranceles sobre productos estadounidenses.

Investigación antimonopolio contra Google. Como consecuencia, el yuan offshore cayó a 7,29 por dólar, a pesar de los esfuerzos del Banco Central de China por estabilizar la moneda. Este debilitamiento refleja la incertidumbre en torno a un posible acuerdo comercial entre ambas potencias y su impacto en la economía global. Perspectivas para la economía global El inicio de 2025 ha estado marcado por: Alta volatilidad en los mercados de divisas.

Crecimiento desigual en el empleo estadounidense.

Aumento del déficit comercial de EE.UU.

Escalada de tensiones entre EE.UU. y China. Estos factores seguirán afectando la economía global y podrían determinar la evolución del comercio internacional en los próximos meses. Fuente: xStation5.

