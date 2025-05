El trigo cae un 2,5 % ante menor percepción de riesgo climático en Rusia y China 📉

Los futuros de trigo en la Bolsa de Chicago (WHEAT) retroceden casi un 2,5 % hoy, impulsados por datos meteorológicos que indican una reducción del riesgo de malas cosechas en el hemisferio norte. Las condiciones climáticas mejoradas —y las previsiones favorables— han provocado una ola de toma de ganancias. El mercado ahora descuenta un menor riesgo de shocks de oferta para esta temporada, aunque aproximadamente el 10 % de los cultivos en el sur de Rusia sigue en riesgo por las heladas de mayo y la sequía en regiones clave de producción. Sin embargo, se espera que los próximos días traigan condiciones más favorables tanto en esta región como en China, donde también existían temores de daños a los cultivos. Según los datos del Commitment of Traders (CoT) al 20 de mayo, la posición neta corta en contratos de trigo se situaba en -108.900 contratos, de los cuales 80.160 eran mantenidos por el segmento “Managed Money” —fondos de cobertura y especuladores institucionales. La reducción de posiciones cortas en este grupo frente al informe anterior fue de menos de 700 contratos, lo que indica un riesgo limitado de coberturas de cortos desde los niveles actuales, especialmente considerando la renovación de la tendencia bajista. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Trigo (H1) El trigo ha retrocedido tras un intento fallido de romper al alza el canal descendente. En el gráfico horario, se observan condiciones de sobreventa con un RSI cercano a 24. Fuente: xStation5 Trigo (D1) En el gráfico diario, el trigo volvió a fallar en romper y mantenerse por encima de la media móvil exponencial de 50 días (EMA50, línea naranja), ignorando efectivamente las condiciones climáticas adversas que amenazan los rendimientos en regiones clave de Ucrania y Rusia. Fuente: xStation5 __________ 📈 ¡Únete a nuestro grupo exclusivo para Traders! Noticias y análisis en tiempo real en tu WhatsApp. Acceda aquí:

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "