El dólar en México inicia el año a la baja

El mercado se concentra en Estados Unidos : el reporte de nóminas de la próxima semana y la expectativa de dos recortes de tasas este año (versus uno en la guía de la Fed ) mantienen presión potencial bajista para el dólar, con alta sensibilidad a sorpresas de inflación o actividad.

El dólar en México inicia la primera sesión del año con una baja de 0,5% y opera en torno a 17,91 , en un contexto de mayor apetito por monedas de carry y corrección del billete verde.

El dólar en México comienza el año con un sesgo bajista, registrando una caída de 0,5% y operando alrededor de 17,91. El movimiento luce consistente con dos fuerzas que suelen potenciarse cuando el mercado entra en modo “riesgo encendido”: por un lado, un mayor apetito por monedas de carry (donde el diferencial de tasas favorece a divisas emergentes), y por otro, una corrección del billete verde tras el cierre de año.

En la práctica, este tipo de arranque sugiere que el mercado está reajustando posiciones: cuando el dólar pierde tracción, monedas como el peso mexicano tienden a encontrar apoyo, especialmente si el entorno global no muestra señales inmediatas de estrés. Aun así, el equilibrio sigue siendo delicado: basta con que cambie el tono de los datos de Estados Unidos o la percepción sobre tasas para que el flujo vuelva a girar.

Señales mixtas desde México

En el frente local, la encuesta de confianza empresarial manufacturera repuntó a 48,9 en diciembre (desde 48,7 revisado). Aunque el avance es positivo y habla de un ánimo ligeramente mejor, el dato permanece por debajo del umbral de 50 por décimo mes consecutivo, un punto clave porque ese nivel suele interpretarse como la frontera entre contracción y expansión.

Esto sugiere que la mejora todavía es insuficiente para hablar de una expansión sostenida del sector manufacturero. Sin embargo, dentro del detalle hay un matiz relevante: destaca el avance gradual de las expectativas, con la visión sobre la economía nacional en 53,0 y las perspectivas de las empresas en 56,7. En otras palabras, el diagnóstico del presente sigue siendo frágil, pero el ánimo hacia adelante mejora, algo que puede volverse importante si el contexto externo acompaña y si la demanda (especialmente desde Estados Unidos) no se enfría de forma abrupta.

Estados Unidos vuelve a mandar

Hacia el frente externo, el catalizador dominante vuelve a ser Estados Unidos. El mercado ya mira el reporte de nóminas de la próxima semana como una verdadera “prueba de estrés”: no solo por lo que diga sobre la fortaleza del empleo, sino por lo que implique para la trayectoria de tasas.

Si las nóminas confirman enfriamiento, aumentan las probabilidades de un ciclo más acomodaticio; si sorprenden al alza, se reaviva el escenario de tasas altas por más tiempo. Y en ese tira y afloja, el dólar reacciona con fuerza, especialmente frente a divisas emergentes, donde el apetito por riesgo puede cambiar de dirección rápidamente.

Fed en el centro del tablero

En paralelo, gana relevancia la incertidumbre por el liderazgo de la Fed, con la expectativa de que el Presidente Donald Trump nombre temprano este año a un sucesor de Jerome Powell. Ese solo elemento alimenta la especulación de un perfil potencialmente más dovish (más inclinado a tasas más bajas), un factor que el mercado suele traducir en una lectura: si el banco central se vuelve menos restrictivo, el dólar puede perder soporte.

En precios, los operadores hoy incorporan dos recortes de tasas este año, por encima de la guía de la propia Fed de uno. Ese diferencial es crucial: si se consolida con datos, tiende a presionar a la baja al dólar y a favorecer divisas emergentes. Pero el mercado también está advirtiendo el costo de equivocarse: la sensibilidad es alta ante cualquier sorpresa alcista en inflación o actividad de Estados Unidos, porque un giro “hawkish” puede disparar rendimientos y reactivar demanda por dólares.

Análisis técnico del dólar en México

Desde el punto de vista técnico, el gráfico muestra el dólar operando por debajo de las medias móviles de 50 y 200 períodos, ubicadas en la zona 17,96–17,97. Este comportamiento suele interpretarse como señal de que el impulso inmediato favorece la continuación del movimiento a la baja, al menos mientras el precio no recupere esas referencias dinámicas. El RSI se ubica cerca de 34, reflejando momentum bajista y aproximándose a un territorio de sobreventa.

En este contexto, la primera franja de resistencia se ubica en 17,95–17,96 y luego en 17,99–18,00. Hacia la baja, los soportes inmediatos aparecen en 17,90, seguido por 17,87, y un objetivo más profundo en torno a 17,83 si aumenta la presión vendedora. En términos de táctica de mercado, estos niveles se vuelven puntos de atención para evaluar si la caída se “enfría” (con consolidación) o si, por el contrario, se acelera con mayor volumen y narrativa favorable a un dólar más débil.

Fuente: xStation5.

_______________

👉 Abre tu cuenta real en XTB aquí