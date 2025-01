El dólar estadounidense gana terreno ante el temor a los aranceles que se cierne sobre los mercados. El EURUSD cae un 0,6% 📉

El 铆ndice del d贸lar estadounidense (USDIDX) se fortalece hoy y el par EURUSD cae, ya que Donald Trump impondr谩 aranceles del 25% a M茅xico y Canad谩, que entrar谩n en vigor el 1 de febrero. Ayer los mercados financieros estaban contentos y el d贸lar estadounidense se debilit贸 ligeramente en medio de la ausencia de aranceles amplios inmediatos para todos los socios comerciales, pero las posibles acciones futuras siguen siendo inciertas, especialmente sobre la pol铆tica arancelaria con China y los pa铆ses europeos. Los inversores pueden temer que Trump se sienta lo suficientemente fuerte como para imponer aranceles tambi茅n a los pa铆ses europeos, a pesar de que la presidenta de la Comisi贸n Europea, Ursula von der Leyen, se帽al贸 que la UE est谩 lista para negociar con los EE. UU. Sin embargo, incluso ella dijo hoy que "(...) Es probable que aumente el uso de sanciones, controles de exportaci贸n y aranceles".

Seg煤n el ministro de finanzas alem谩n, Habeck, "las demandas de Trump de poseer mayores cuotas de exportaciones de GNL a Europa podr铆an chocar con las econom铆as de mercado, donde los precios mandan. Los aranceles de Trump impulsar谩n la inflaci贸n y dividir谩n geopol铆ticamente al mundo."

Guo de China coment贸 que "China y los EE. UU. tienen espacio para la cooperaci贸n en los lazos econ贸micos", pero la imposici贸n de aranceles a los productos chinos todav铆a est谩 "sobre la mesa". Por ahora, Trump sugiri贸 que el arancel universal "podr铆a aplicarse a cualquiera que haga negocios en los EE. UU., pero a煤n no est谩 listo para su implementaci贸n". EURUSD (intervalo H1, D1) El EURUSD est谩 presionado hoy no solo por el "comercio de Trump", sino tambi茅n por el informe del 铆ndice ZEW mucho m谩s d茅bil de la econom铆a alemana. La macroeconom铆a apunta a problemas econ贸micos prolongados en Europa, mientras que las condiciones econ贸micas en los EE. UU. siguen siendo s贸lidas. Adem谩s, los bancos centrales europeos definitivamente tienen una raz贸n para recortar a煤n m谩s las tasas, e incluso una inflaci贸n m谩s alta puede debilitar al euro, debido a las malas condiciones econ贸micas (que pueden ser incluso peores, si el EBC desacelera con el recorte de las tasas). Los diferenciales de bonos y las expectativas de la curva de tasas de inter茅s est谩n impulsando la venta masiva en EURUSD. En el EURUSD, podemos ver la formaci贸n de un doble techo con el potencial de volver a probar la paridad en el mediano plazo. Sin embargo, superar el nivel 1,04 - 1,05 puede indicar un cambio de tendencia con el patr贸n t茅cnico de cabeza y hombros invertidos (la llamada l铆nea de cuello 1,043). Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil 聽 Fuente: xStation5 聽 Fuente: xStation5

