El dólar frena las subidas tras los comentarios de Scott Bessent

Los futuros de las acciones estadounidenses y el dólar estadounidense detienen su impulso después de que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, declarara en una entrevista televisada que las conversaciones entre Estados Unidos y China apenas estaban comenzando y que aún existían riesgos en el ámbito arancelario. El funcionario afirmó que era improbable que los aranceles cayeran por debajo del 10%, pero que el gobierno no quería una mayor escalada con China, por lo que buscaría una solución comercial favorable. Los anuncios moderados están frenando las subidas de hoy. Cotización del euro-dólar Fuente : Xstation5 Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "