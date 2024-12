El Dólar Internacional en Chile se mantiene estable tras una semana cargada de datos macroeconómicos

El dólar cerró sin cambios significativos al término de una semana con alta volatilidad, marcada por la publicación de importantes indicadores económicos en Estados Unidos, como vivienda, empleo, PIB, PCE y decisiones de tasas de interés. Principales catalizadores del mercado esta semana: Fortalecimiento del dólar estadounidense: El dólar mostró un fuerte avance durante la semana, impulsado por datos sólidos que reflejan resistencia económica en EE. UU. Esto llevó al tipo de cambio frente al peso chileno (USDCLP) a superar nuevamente los $1.000, un nivel no visto desde 2022. Declaraciones de la FED: La Reserva Federal reafirmó su postura de buscar un "aterrizaje suave" para la economía, pero enfatizó que la inflación sigue siendo persistente. Este contexto requiere que los datos inflacionarios sigan siendo monitoreados de cerca. Datos del PCE por debajo de lo esperado: El índice de precios de consumo personal (PCE), considerado un indicador clave de inflación, mostró un crecimiento mensual de 0,2%, inferior al 0,3% esperado. Esto contribuyó a estabilizar el dólar tras los movimientos previos de la semana. Perspectiva desde China: Los principales índices bursátiles chinos cerraron la semana en terreno positivo, apoyados por anuncios oficiales de no implementar nuevos estímulos fiscales. Este enfoque parece prepararse ante una posible intensificación de tensiones comerciales con EE. UU. Evolución del cobre: El cobre, un indicador relevante para la economía chilena, registró un leve avance de 0,53% en la jornada. Esto refleja cierta estabilidad en la demanda de metales industriales, pese a la incertidumbre global. USDCLP M15 Proyecciones para el dólar frente al peso chileno (USDCLP): Escenario alcista : Si los próximos datos económicos en EE. UU., como pedidos de bienes duraderos y ventas de casas nuevas, confirman la fortaleza económica, el USDCLP podría superar nuevamente los $1.000 .

: Si los próximos datos económicos en EE. UU., como pedidos de bienes duraderos y ventas de casas nuevas, confirman la fortaleza económica, el USDCLP podría superar nuevamente los . Escenario bajista: En caso de datos más débiles o una moderación en la apreciación del dólar, el tipo de cambio podría retroceder hacia los $980. La próxima semana será clave para determinar la dirección del mercado, con especial atención a los indicadores de demanda interna y el entorno global. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "