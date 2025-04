El dólar modera alza inicial frente al peso chileno tras cifras mixtas desde EE.UU.

El peso chileno abrió la sesión con una leve depreciación frente al dólar, llevando al tipo de cambio a un máximo intradía de 970, lo que representó un avance del 0,2%. No obstante, este movimiento fue rápidamente contenido por una corrección bajista hacia los 968 pesos, en respuesta a datos económicos contradictorios provenientes de Estados Unidos. Cifras mixtas en EE.UU. condicionan al mercado El índice manufacturero de la Fed de Filadelfia cayó abruptamente 39 puntos en abril, situándose en -26,4 , su nivel más bajo desde abril de 2023. Este resultado apunta a una fuerte contracción regional en la actividad industrial.

En contraste, las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo marcaron un descenso relevante, alcanzando su menor nivel en más de dos meses, lo que refuerza la idea de un mercado laboral aún resiliente. Estos datos mixtos han generado incertidumbre respecto a la evolución de la política monetaria de la Reserva Federal, en un contexto donde las señales de desaceleración coexisten con la fortaleza del empleo. Powell mantiene postura restrictiva El presidente de la Fed, Jerome Powell, reiteró que no hay urgencia por recortar las tasas de interés, debido a los riesgos inflacionarios asociados a nuevos aranceles. Entre sus declaraciones más destacadas: Afirmó que una mayor carga arancelaria podría alimentar la inflación .

Advirtió que el endurecimiento comercial podría limitar el crecimiento económico.

Enfatizó la necesidad de esperar "mayor claridad" antes de hacer ajustes a la política monetaria. Factores externos: cobre y tensiones comerciales El precio del cobre , principal producto de exportación chileno, retrocedió desde máximos de dos semanas , presionado por los temores sobre una posible desaceleración global vinculada a políticas arancelarias más agresivas.

La expectativa por un posible reinicio de las negociaciones comerciales entre EE.UU. y China mantiene a los mercados cautelosos, especialmente ante las exigencias impuestas por Pekín, que han sido recibidas con escepticismo. Análisis técnico y niveles clave En el gráfico horario del par USDCLP, se observan varios elementos técnicos relevantes: Resistencia en torno a los 1006-1007 , donde el precio fue rechazado dos veces (círculos rojos).

Soporte intermedio en los 960 , nivel donde el precio ha reaccionado recientemente (línea punteada naranja).

Media móvil simple de 200 períodos actuando como soporte dinámico en torno a los 946 .

Rango estimado de fluctuación diaria entre 953 y 980 pesos por dólar. Este contexto sugiere un mercado marcado por la cautela, con movimientos técnicos que responden tanto a la evolución de los datos macroeconómicos como al nerviosismo ante posibles giros en la política comercial global.

