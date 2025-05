El dólar permanece sin cambios tras datos del Índice de Indicadores Líderes por debajo de lo esperado

Variación mensual del Índice de Indicadores Líderes de EE. UU. (abril):

-1,0 % actual vs -0,9 % estimado; -0,7 % anterior (revisado a -0,8 %) El Índice de Indicadores Líderes (LEI) del Conference Board para EE. UU. cayó un 1,0 % en abril de 2025, situándose en 99,4, tras una caída del 0,8 % en marzo (dato revisado a la baja). El LEI acumuló una caída del 2,0 % en el período de seis meses que terminó en abril de 2025, igualando la tasa de descenso de los seis meses previos. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil “El LEI de EE. UU. registró su mayor caída mensual desde marzo de 2023”, señaló Justyna Zabinska-La Monica, directora sénior en The Conference Board. El pesimismo de los consumidores, la caída en la emisión de permisos de construcción y la reducción en la actividad manufacturera contribuyeron al retroceso.

Pese a las señales de advertencia, la caída no fue suficiente para activar una alerta de recesión. The Conference Board prevé un crecimiento del 1,1 % para el PIB de EE. UU. en 2025, frente al 2,8 % de 2024. El Índice Coincidente de Indicadores Económicos (CEI) subió un 0,1 % hasta 114,8 en abril, mientras que el Índice Rezagado (LAG) aumentó un 0,3 % hasta 119,3, revirtiendo su caída de seis meses consecutivos. Fuente. xStation 5

