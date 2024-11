El dólar retrocede desde sus máximos anuales

El dólar retrocede desde máximos de un año mientras los mercados digieren las expectativas de política de Trump. Los rendimientos del Tesoro disminuyen con el bono a 10 años en 4,408%. Los mercados estiman una probabilidad del 58,4% de recorte de tipos de la Fed en diciembre. Los mercados asiáticos suben en general, con las acciones tecnológicas liderando las ganancias, siguiendo la fortaleza que mostró ayer Wall Street. El Nikkei subió medio punto, el KOSPI agregó un 0,2%, mientras que el ASX 200 subió un 1,1%. El CSI 300 de China cotizó sin cambios antes de la decisión de LPR. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Los futuros estadounidenses se mantuvieron estables en las operaciones asiáticas mientras los mercados esperan los resultados de NVIDIA. Los futuros del S&P 500 subieron un 0,15%, mientras que los futuros europeos indican una apertura al alza con los futuros del STOXX 50 subiendo un 0,55%. Boeing despedirá a 2.500 trabajadores en los centros manufactureros de Estados Unidos, como parte de un recorte más amplio de 17.000 puestos de trabajo. Se envían avisos a los trabajadores de Washington, Carolina del Sur, Oregón y Misuri. Mercado Forex Las actas del RBA muestran que la junta se mantiene cautelosa sobre la inflación, enfatizando la necesidad de una política restrictiva. Se espera que la tasa de efectivo se mantenga sin cambios hasta mediados de 2025. El dólar australiano se mantiene estable en los 0,6504$. El yen japonés encuentra soporte en 154,47 por dólar después de que el gobernador del BOJ, Ueda, mantuviera una postura moderada a pesar de los débiles datos económicos. Otros mercados El Bitcoin cotiza a 91.713 dólares después de que MicroStrategy anunciara una compra récord de 4,6 mil millones de dólares de 51.780 monedas a un promedio de 88.627 dólares. El optimismo por la victoria de Trump remite ligeramente mientras los mercados esperan detalles de política. El petróleo sube ligeramente con el Brent a 73,45 dólares y el WTI a 69,31dólares después de que el campo Johan Sverdrup de Noruega detuviera la producción. El campo Tengiz de Kazajstán también informa una reducción de producción del 30%. El oro extiende la recuperación a 2.622 dólares por la debilidad del dólar y las crecientes tensiones entre Rusia y Ucrania después de que Estados Unidos autorizara ataques con misiles de largo alcance en territorio ruso. Previsiones La búsqueda de secretario del Tesoro de Trump se amplía con el CEO de Apollo, Marc Rowan, y el ex gobernador de la Reserva Federal, Kevin Warsh, emergiendo como nuevos candidatos después de que John Paulson abandone la carrera. Goldman Sachs se suma a Morgan Stanley en la previsión de un S&P 500 de 6.500 puntos para finales de 2025. El banco prevé un crecimiento de los beneficios del 11% y una expansión del PIB del 2,5%. Advierte sobre los riesgos arancelarios y de rendimiento. Pekín y Shanghái anuncian exenciones de impuestos a la propiedad para impulsar el mercado inmobiliario, incluidas exenciones del IVA para las reventas realizadas durante más de dos años. Se espera que otras ciudades importantes sigan su ejemplo. El FMI advierte sobre los riesgos en relación con el impuesto del 60% propuesto por Trump a las importaciones chinas. Mantiene la previsión de crecimiento de Asia en el 4,6% para 2024. La búsqueda de secretario del Tesoro de Trump se amplía con el CEO de Apollo, Marc Rowan, y el ex gobernador de la Reserva Federal, Kevin Warsh, emergiendo como nuevos candidatos después de que John Paulson abandone la carrera. Los eventos clave de la semana son el IPC final de octubre de la eurozona y los datos de vivienda de Estados Unidos. En un segundo nivel tenemos el discurso de Schmid de la Reserva Federal, el testimonio parlamentario de Bailey, gobernador del BOE y también el de Elderson (BCE) sobre finanzas verdes.



"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "