El dólar retrocede en Chile impulsado por el repunte del cobre y el entorno favorable para emergentes

La posible reapertura del gobierno estadounidense impulsa la confianza de los inversionistas y modera la volatilidad del mercado.

El peso chileno abre con una apreciación gracias al entorno positivo para el carry trade y la estabilidad macroeconómica global.

El dólar index registra una ligera recuperación tras las pérdidas provocadas por el débil informe laboral de ADP, que evidenció una contracción en el empleo estadounidense. Pese a ello, el optimismo ante la reapertura del gobierno de EE. UU. sostiene la percepción de estabilidad, permitiendo a los inversionistas retomar el foco en los fundamentos macroeconómicos.

En este contexto, las monedas emergentes se ven favorecidas por un entorno propicio para el carry trade, dado el diferencial de tasas de interés frente a las economías desarrolladas. Esta tendencia refuerza la demanda por activos de mayor rentabilidad, impulsando al peso chileno en la apertura de hoy.

Panorama local: estabilidad macroeconómica y apoyo del cobre

En el ámbito local, Chile mantiene un entorno de baja volatilidad y riesgo país contenido, lo que contribuye a la estabilidad del tipo de cambio. El precio del cobre ha mostrado un repunte durante la semana, impulsado por las expectativas de mayor demanda vinculadas al aumento de la inversión en infraestructura y energía a nivel global.

Este comportamiento del metal rojo refuerza la posición del peso chileno, al mejorar los flujos de divisas por exportaciones y fortalecer las perspectivas de crecimiento del país. De mantenerse las condiciones actuales, se espera que la moneda local se estabilice en torno a los 930 pesos por dólar durante la jornada.

Perspectiva técnica del tipo de cambio

Desde el punto de vista técnico, el tipo de cambio entre el peso chileno y el dólar muestra señales de consolidación bajista, respaldadas por el flujo de entrada hacia activos de mayor rendimiento y por la recuperación del cobre. Una ruptura sostenida por debajo de los 930 pesos podría abrir espacio para descensos adicionales hacia los 920 pesos, mientras que una corrección al alza podría encontrar resistencia en torno a los 940 pesos por dólar.

Este comportamiento sugiere un equilibrio temporal antes de nuevos movimientos impulsados por datos macroeconómicos clave y decisiones de política monetaria en Estados Unidos. El peso chileno se beneficia de un contexto externo favorable y de factores internos sólidos, como la estabilidad económica y el repunte del cobre. Aunque el desempeño del dólar global seguirá siendo determinante, las condiciones actuales apuntan a una moneda local fortalecida a corto plazo.

Fuente: xStation5.

