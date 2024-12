El dólar se aprecia antes del dato de inflación 💵

El d贸lar se aprecia antes del IPC 馃搶 El d贸lar estadounidense se est谩 fortaleciendo ligeramente antes de la publicaci贸n de los datos de inflaci贸n del IPC de noviembre en Estados Unidos. El mercado espera que la inflaci贸n del IPC aumente ligeramente en comparaci贸n con el mes anterior, mientras que se anticipa que el IPC subyacente se mantendr谩 sin cambios. El d贸lar puede seguir fortaleci茅ndose Independientemente de la publicaci贸n del IPC de hoy, el mercado espera que en la primera mitad de 2025 la Reserva Federal se mantendr谩 cautelosa con respecto a nuevos recortes de tipos, y que primero querr谩 evaluar c贸mo las pol铆ticas de la nueva administraci贸n estadounidense impactan en la din谩mica de precios, el comportamiento del consumidor y el mercado laboral. Tampoco vemos debilidad c铆clica en la econom铆a estadounidense y, si esta situaci贸n persiste en los pr贸ximos meses, la Fed podr铆a inclinarse a mantener su pol铆tica sin cambios. En consecuencia, el d贸lar y los rendimientos pueden mantenerse fuertes en el mediano plazo, incluso si el IPC es menor o se alinea con las expectativas. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Publicaciones y declaraciones recientes de miembros de la Reserva Federal sugieren que es probable que la Reserva Federal se mantenga cautelosa al se帽alar una pol铆tica monetaria m谩s flexible por el momento. En los 煤ltimos meses, muchos componentes han agotado su potencial deflacionario. Los precios de la energ铆a, los autos usados 鈥嬧媦 los alimentos han sido factores clave que han respaldado la continua ca铆da de los precios. Sin embargo, la escala de estas ca铆das fue tan significativa que el potencial para mantener esa din谩mica ha ido disminuyendo mes a mes. Veamos m谩s de cerca las contribuciones individuales y lo que podemos esperar de la lectura de hoy. El 铆ndice de precios de la vivienda Case-Shiller, con una anticipaci贸n de aproximadamente 18 meses, sugiere los niveles de precios en el sector de alquiler. Este es el componente m谩s importante de la inflaci贸n, ya que representa m谩s del 36% de la medici贸n de la inflaci贸n total. El final de este a帽o y el comienzo del pr贸ximo indican que, en el corto plazo, podr铆amos experimentar un ligero aumento en la presi贸n de los precios. Sin embargo, en el largo plazo, los precios de la vivienda han vuelto a una tendencia a la baja, lo que sugiere posibles fluctuaciones a corto plazo.

Los precios de la energ铆a, en particular del petr贸leo, han aumentado durante el 煤ltimo mes, por lo que es poco probable que persista el impacto negativo de los precios de la energ铆a observado en los 煤ltimos meses.

Una situaci贸n similar se observa en el sector de los autom贸viles usados. La din谩mica de los precios ha ca铆do a niveles tan bajos que se ha agotado el potencial para que sigan subiendo, y ahora estamos observando un repunte desde la zona deflacionaria.

La situaci贸n es muy similar en el caso de los precios de los alimentos. Tras permanecer temporalmente en la zona de din谩mica negativa, los precios est谩n rebotando hacia los niveles promedio de los a帽os anteriores. Esto no indica necesariamente un retorno de la inflaci贸n, sino m谩s bien una normalizaci贸n de los mercados y la ausencia de un factor deflacionario, como se vio en los meses anteriores. Cotizaci贸n del euro-d贸lar Si observamos el par euro-d贸lar en un intervalo m谩s amplio, vemos que el patr贸n de doble techo se ha desarrollado en niveles cercanos a 1,11. Si el escenario de correcci贸n a la paridad no se materializa y el par vuelve a caer por debajo de 1,04, podr铆amos esperar una presi贸n a largo plazo para poner a prueba la paridad. Este escenario se sustenta en la pol铆tica moderada del BCE, donde los banqueros no han descartado volver a los tipos "por debajo de la neutralidad". Mientras tanto, en Estados Unidos, el a帽o 2025 bajo la nueva administraci贸n Trump se perfila como bastante agresivo. El diferencial de rendimiento puede favorecer al d贸lar.

聽 Fuente: xStation5

