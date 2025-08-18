El Ethereum cae 5%📉 Las criptomonedas comienzan la semana a la baja

Las criptomonedas abren la semana con caídas, mientras continúa la toma de beneficios en todo el mercado. Ethereum fue particularmente golpeado, retrocediendo casi un 10% desde los máximos de varios años alcanzados la semana pasada. ETH cayó hasta los 4.250 $, mientras que Bitcoin se mantiene en torno a los 115.000 $. Los mercados siguen de cerca el resultado de las conversaciones de Trump con Zelenskyy y los próximos datos económicos —especialmente de EE.UU.— que se publicarán esta semana. El viernes comenzará el simposio de Jackson Hole.

En las últimas 24 horas, se liquidaron casi 240 millones de dólares en posiciones largas, de un total aproximado de 340 millones.

Los datos on-chain de CryptoQuant apuntan a toma de beneficios por parte de las llamadas whales (direcciones que poseen más de 10.000 BTC), con un fuerte aumento de los flujos de entrada hacia exchanges.

A medida que caían los precios del BTC, también aumentaba el interés abierto en los mercados de opciones, lo que puede indicar un creciente interés en estrategias de "seguimiento de tendencia" y la acumulación de posiciones cortas significativas.

Mirando a los índices bursátiles de EE.UU., observamos una presión bajista relativamente moderada antes de la apertura de Wall Street. A corto plazo, el mayor riesgo para el “bull market cripto” parece ser unos datos de inflación más calientes y una Fed más hawkish. Además, la ausencia de un acuerdo entre Ucrania y Rusia podría ser interpretada como “inflacionaria” debido a las sanciones sobre los recursos energéticos rusos: petróleo y gas.

Gráficos de Bitcoin y Ethereum (D1)

El precio de BTC ha caído por debajo de la EMA de 50 días, aunque aún es incierto si podrá recuperar este nivel hoy. Históricamente, la EMA50 (línea naranja) ha sido importante para el momentum. En los mercados alcistas, a menudo ha actuado como soporte, con precios tendiendo a rebotar por encima de ella.

Los indicadores de momentum para Ethereum parecen más recalentados. En caso de una corrección más profunda, el nivel de 4.000 $ podría actuar como primer soporte clave. La resistencia permanece en torno a los 4.800 $ —el máximo del bull run de 2021— reforzado por la presión vendedora reciente.

Flujos de ETF

Los fondos de Bitcoin registraron casi 500 millones de dólares en entradas el pasado viernes. En contraste, los ETFs de Ethereum experimentaron salidas por más de 50 millones de dólares, lo que sugiere toma de beneficios —probablemente de una sola entidad grande, ya que las ventas se concentraron casi exclusivamente en el Fidelity Ethereum Fund.

