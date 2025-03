El dólar sube frente al peso chileno en jornada marcada por expectativa local y señales externas

El tipo de cambio USDCLP inició la jornada del viernes con una apreciación del 0,2%, cotizando en torno a los 927 pesos por unidad, en un contexto de alta expectación por la decisión del Banco Central de Chile, que será anunciada tras el cierre del mercado. El consenso apunta a que la tasa de política monetaria se mantendría en 5%, nivel alcanzado tras un ciclo de recortes iniciado en 2023. Factores locales: foco en el Banco Central de Chile El mercado permanece en pausa a la espera de una eventual señal sobre el ritmo futuro de recortes por parte del Consejo.

por parte del Consejo. La estabilidad del tipo de interés en este nivel reflejaría una postura más cautelosa, en línea con la persistencia de presiones inflacionarias y la reciente debilidad del peso chileno.

y la reciente debilidad del peso chileno. La decisión podría influir directamente en la volatilidad del USDCLP hacia el cierre de la sesión. Escenario internacional: dólar fortalecido y cobre bajo presión A nivel global, el dólar se fortalece tras la última reunión de la Reserva Federal, en la cual se mantuvo la tasa de referencia, pero se reafirmó la intención de iniciar recortes más adelante este año. Sin embargo, la cautela en el tono del presidente Jerome Powell y declaraciones recientes de miembros del comité, como John Williams, han reforzado una narrativa de paciencia frente a la política monetaria. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil El dólar también se ve impulsado por un tono más agresivo en el discurso comercial del expresidente Donald Trump , lo que ha llevado a los inversionistas a buscar activos refugio .

, lo que ha llevado a los inversionistas a buscar . Los precios del cobre retroceden, pese a rumores sobre posibles compras estratégicas de metales por parte de China, debido a la presión que ejerce un dólar más caro sobre los commodities. Proyección intradía En este contexto mixto, se anticipa que el rango de fluctuación del USDCLP esté entre los 913 y 943 pesos, con una posible ampliación dependiendo del tono del comunicado del Banco Central y las declaraciones de la Fed.

