El par USD/JPY cay贸 hoy al nivel m谩s bajo desde el 28 de diciembre de 2023, ya que los participantes del BoJ expresaron que nuevas subidas de tipos son el escenario b谩sico mientras persista el impulso alcista de la econom铆a japonesa. Sin embargo, Junko Nakagawa coment贸 que es dif铆cil predecir el plazo de la pr贸xima subida de tipos del BoJ. Un mayor fortalecimiento del yen japon茅s, con la ca铆da del d贸lar estadounidense, presiona el 'carry trade', con m煤ltiples fondos de cobertura como Telemetry viendo un riesgo creciente de cambio en las condiciones del mercado financiero. Nakagawa espera que la inflaci贸n a煤n demasiado alta en el extranjero ejerza presi贸n inflacionaria sobre los precios de las importaciones japonesas (mientras que un yen m谩s fuerte presiona a los exportadores japoneses), mientras que la inflaci贸n va camino de aumentar, con una demanda interna m谩s fuerte entre los consumidores. El aumento de los precios de importaci贸n podr铆a afectar la inflaci贸n al consumidor con un rezago

Es probable que el crecimiento salarial se acelere como tendencia, lo que refleja el aumento de los precios y una demanda interna m谩s fuerte

Es probable que el consumo aumente moderadamente, lo que refleja el impulso de los salarios.

Se espera que la inflaci贸n se acelere gradualmente como tendencia. El logro del ciclo de salarios e inflaci贸n a煤n est谩 a la vista

El riesgo al alza para la inflaci贸n persiste, mientras que los riesgos a la baja pueden provenir de la desaceleraci贸n de las econom铆as globales

Incluso despu茅s del aumento de las tasas de julio, las tasas de inter茅s reales siguen siendo profundamente negativas, las condiciones monetarias son acomodaticias

Los precios se mueven en l铆nea con la proyecci贸n del BoJ, lo que indica un ajuste razonable en la flexibilizaci贸n de la pol铆tica monetaria

Los fundamentos de Jap贸n siguen siendo s贸lidos y las ganancias r茅cord en las empresas japonesas no est谩n en riesgo

Nuevos aumentos de los precios del mercado inmobiliario pueden respaldar un aumento de las tasas del BoJ m谩s r谩pido, incluso este a帽o La inflaci贸n al consumidor en Jap贸n se situ贸 en el 2,7% en julio (igual o superior al objetivo del BoJ del 2% durante 28 meses consecutivos). Los tipos de inter茅s reales siguen siendo muy bajos, mientras que los operadores esperan que la ca铆da del USD/JPY en agosto probablemente no detenga al Banco de Jap贸n, que se encuentra fuera del "cambio radical" de los tipos de inter茅s. Las observaciones de Nakagawa respaldan esta tesis, mientras que el resultado final de la pol铆tica del BoJ a煤n es incierto, con el riesgo de recesi贸n en Estados Unidos, Europa y la desaceleraci贸n de la demanda en China, lo que puede presionar a las empresas japonesas y las condiciones econ贸micas. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Dolar vs yen El USD/JPY borr贸 algunas ca铆das, cayendo un 0,7% hoy, despu茅s de haber alcanzado el nivel de 140,6 hoy m谩s temprano. La volatilidad puede aumentar durante la lectura del IPC de EE. UU. a la 14:30 PM. Las ca铆das se detuvieron en la zona de 140,5, en el retroceso de Fibonacci 61,8 de la onda ascendente, desde 2022. Un informe del IPC de EE. UU. eventualmente m谩s alto de lo esperado puede respaldar al menos un repunte a corto plazo, mientras que persiste el riesgo de "cambio de tendencia" a la baja. 聽

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "