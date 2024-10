El nuevo Primer Ministro japonés, Shigeru Ishiba, comentó sobre la política monetaria del país y expresó que Japón "no está en condiciones de una subida adicional de las tipos". Los mercados interpretaron eso como una señal de que Japón mantiene una política extremadamente moderada (a pesar de las dos últimas subidas de tipos). Anteriormente, el presidente del Banco de Japón, Ueda indicó que "ajustaremos el grado de flexibilización monetaria si se cumplen las previsiones, pero tomaremos medidas cuidadosas para determinarlo, ya que lleva tiempo". Según Ueda, la economía de Japón se encuentra ahora en un entorno extraordinariamente cómodo, y aseguró la "estrecha coordinación" entre el gobierno y el BoJ. El yen japonés se debilitó tras los comentarios, y el par dólar/yen (USDJPY) se impulsa cerca de un 0,9% hoy, ya que los operadores sopesan las voces moderadas de los funcionarios del gobierno japonés y la perspectiva de una "postura moderada" del nuevo Primer Ministro japonés, Ishiba. El soporte principal ahora está establecido en la zona 140, mientras que los niveles 146 (Media móvil de 50 sesiones) y 148 (23,6 de Fibo) son resistencias importantes a tener en cuenta. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil

