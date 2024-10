El endeudamiento de los consumidores estadounidenses aumenta a un ritmo récord desde finales de 2022 🗽

Seg煤n los datos de la Reserva Federal publicados ayer (lunes 9 de septiembre), el monto total de pr茅stamos al consumo pendientes en Estados Unidos aument贸 en 25.500 millones de d贸lares en julio en comparaci贸n con junio. El resultado super贸 todas las previsiones de los analistas de Bloomberg y result贸 ser el m谩s alto desde finales de 2022. Las expectativas suger铆an un aumento de 2.000 millones de d贸lares, frente a la lectura anterior de 8.930 millones de d贸lares (revisada a la baja, a 5.230 millones de d贸lares). Los pr茅stamos al consumo totales en Estados Unidos aumentaron un 6% interanual en julio hasta los 5.093 millones de d贸lares. La proporci贸n de pr茅stamos para autom贸viles pendientes, con al menos 30 d铆as de mora, fue la m谩s alta desde 2010. La proporci贸n de nuevos impagos de tarjetas de cr茅dito aument贸 al 9,05%, el nuevo nivel m谩s alto en casi 12 a帽os.

La deuda renovable, incluidas las tarjetas de cr茅dito, aument贸 mes a mes en 10.600 millones de d贸lares; este fue el valor m谩s alto en cinco meses. Los pr茅stamos no renovables (pr茅stamos para veh铆culos y pr茅stamos para estudiantes) aumentaron en 14.800 millones de d贸lares en m谩s de un a帽o.

El reciente aumento de la deuda contribuy贸 al mayor aumento de las ventas minoristas desde principios de 2023. Esto incluy贸 principalmente un aumento en las compras de veh铆culos. El aumento del porcentaje de pr茅stamos con tarjetas de cr茅dito pendientes y la demanda de deuda con intereses elevados, junto con los m铆nimos de casi varios a帽os en la tasa de ahorro de los hogares estadounidenses, podr铆an significar una presi贸n creciente para reducir el impulso del gasto de consumo. Adem谩s, las tasas de inter茅s de la Fed, aunque probablemente caer谩n a partir de septiembre, tardar谩n muchos trimestres antes de que comiencen a tener un impacto significativo en los presupuestos de los hogares estadounidenses, que primero se vieron "afectados" por la alta inflaci贸n y ahora, con la tasa de ahorro cayendo, es probable que comiencen a pesar sobre las tasas de inter茅s. Actualmente, el porcentaje de consumidores en mora sigue siendo relativamente bajo, en un 3,2% (informe de la Fed de Nueva York de agosto), pero las proyecciones de referencia sugieren un aumento a partir de estos niveles. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Los futuros de bonos estadounidenses a 10 a帽os han subido recientemente, desde niveles no vistos desde 2005; un rendimiento superior a 120 proporcionar铆a una confirmaci贸n a mediano plazo de un cambio de tendencia. Actualmente, los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 a帽os est谩n en el 3,71%; M谩s preocupaciones "recesivas" en torno al impulso de la econom铆a en el extranjero, junto con el inicio de un ciclo de flexibilizaci贸n monetaria, podr铆an proporcionar m谩s combustible para los alcistas, mientras que las sorpresas en el lado de la inflaci贸n, datos m谩s s贸lidos y un posible repunte en los precios del petr贸leo desde niveles actuales de sobreventa podr铆an poner una renovada presi贸n a la baja. 聽

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "