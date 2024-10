El EUR/USD avanza antes del PCE de EE.UU. 🗽

Aunque la pr贸xima decisi贸n de la Fed todav铆a est谩 a m谩s de un mes de distancia y el nombre del nuevo presidente de Estados Unidos se conocer谩 antes de esa fecha, los datos de hoy pueden aumentar o reducir las expectativas del mercado sobre el tama帽o del pr贸ximo movimiento de los tipos de inter茅s. Las expectativas antes de la lectura de inflaci贸n del PCE de hoy (la medida m谩s importante de la inflaci贸n en la econom铆a de la Fed) son bastante mixtas. Ciertamente, una lectura m谩s baja sorpresiva podr铆a debilitar al d贸lar y los rendimientos. M谩s peligroso para los 铆ndices de Wall Street parece ser una lectura del PCE m谩s alta de lo previsto, que, por un lado, podr铆a llevar a la Fed a ser m谩s cautelosa sobre la escala actualmente agresiva de flexibilizaci贸n monetaria y sugerir que Powell puede haber "cometido un error" al flexibilizar demasiado la pol铆tica, comunicando un ciclo de flexibilizaci贸n demasiado agresivo.

Una lectura ligeramente inferior, o en línea con el pronóstico, que sugeriría que la Fed "no se equivocó" sobre el giro moderado, y que la inflación caerá, en línea con las expectativas de la Reserva Federal, parece más favorable. Más allá de la inflación en sí, el mercado centrará su atención en el gasto y los ingresos de los estadounidenses, donde las expectativas subyacentes del mercado sugieren mayores ingresos pero aún menor consumo, mientras que el mercado laboral está enviando señales de enfriamiento. También se espera que la tasa de ahorro de los hogares estadounidenses se recupere lentamente, y el mercado puede ver el impulso continuo de salarios más altos y menor gasto como señales de que es probable un "aterrizaje suave". Expectativas del mercado Se espera que la inflación del PCE de agosto aumente un 2,3% interanual, más lento que el 2,5% interanual de julio

Se espera que el crecimiento mensual sea del 0,1% intermensual, frente al nivel anterior del 0,2% intermensual. El nivel del 0,2% intermensual es coherente con el logro de la meta de inflaci贸n dentro del per铆odo de pron贸stico

Sin embargo, se espera que la inflaci贸n b谩sica del PCE registre un repunte hasta el 2,7% interanual, frente a una lectura anterior del 2,6% interanual

Se espera que la inflaci贸n b谩sica mensual aumente un 0,2% intermensual, en l铆nea con la lectura anterior y la din谩mica de inflaci贸n deseada por la Fed

Se espera que el gasto del consumidor registre un aumento del 0,3% intermensual, con la lectura anterior del 0,5% intermensual en julio. Sin embargo, Bloomberg Economics apunta a una lectura marcadamente inferior del 0,1% intermensual. Por otra parte, se espera que las ganancias aumenten un 0,4% intermensual, frente a la lectura anterior del 0,3% intermensual. BE, sin embargo, apunta a una posible aceleraci贸n del 0,5% intermensual.

Las previsiones sugieren que se espera que los consumidores acepten las buenas noticias , pero est谩n postergando un mayor consumo, dada la incertidumbre sobre el futuro.

Si los datos de hoy muestran que el gasto está creciendo menos que antes y las ganancias están creciendo con más fuerza (mayor tasa de ahorro), significará que la Fed ha tomado la decisión correcta de recortar más los tipos de interés. La inflación básica del PCE ha caído bastante en los últimos meses en comparación con la inflación básica del IPC. Fuente: Macrobond, XTB

Cotizaci贸n del par EUR/USD聽 A medio plazo, el principal nivel de resistencia para el EUR/USD es el nivel de 1,13, donde se encuentran los picos locales de julio de 2023. Podemos buscar soporte a corto plazo en el nivel de la media exponencial de 50 sesiones (l铆nea amarilla). El EUR/USD rebot贸 en el l铆mite inferior del canal de precios a corto plazo hoy, despu茅s de que el par descontara datos m谩s d茅biles de la econom铆a alemana. Un PCE inferior al previsto podr铆a empujar al eurod贸lar por encima de 1,12 de nuevo. 聽 Fuente: xStation5

