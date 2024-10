El EUR-USD profundiza su caída hasta el 1,08 tras el discurso de Lagarde en el BCE 📉

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, comenta: Espero que la inflaci贸n vuelva a su objetivo antes de lo previsto; las cifras de inflaci贸n son relativamente tranquilizadoras y la desinflaci贸n va por buen camino

No podemos llegar a la conclusi贸n de que ya es un hecho consumado. Adem谩s, eso no significa que vayamos a aplicar un recorte del 25 % cada vez

No es necesario que todos los componentes de la inflaci贸n est茅n en el 2 %, pero por ahora las tasas ser谩n restrictivas mientras sea necesario

El ritmo de los recortes de tasas聽est谩 por determinar, el crecimiento salarial empieza a disminuir ahora El mercado ve claramente que la econom铆a estadounidense est谩 en mejores condiciones que los pa铆ses europeos. Tambi茅n hoy, el FMI revis贸 al alza el crecimiento del PIB de EE. UU. en 2025 al 2,2 % interanual, mientras que redujo las previsiones de crecimiento para Alemania tanto para 2024 como para 2025. Ahora el FMI espera que la econom铆a alemana se estanque este a帽o, frente al crecimiento interanual del 0,2 % previsto anteriormente. EURUSD (M5, D1) El EUR-USD se debilit贸 en medio de la presi贸n del d贸lar estadounidense. Adem谩s, el 铆ndice Richmond de la Fed result贸 m谩s fuerte de lo esperado en -14 frente al -17 esperado y el -21 anterior Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Fuente: xStation5 聽 Fuente: xStation5

