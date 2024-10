📉El EUR-USD prueba los mínimos antes del IPC

馃挼 El informe del IPC de EE. UU. programado para la 09:30 a.m. (GMT -3) puede aumentar la volatilidad del d贸lar estadounidense El informe de inflaci贸n de precios al consumo (IPC) de EE.UU. de hoy, que se publicar谩 a las 09:30 GMT -3, ser谩 la lectura macroecon贸mica m谩s importante de la semana y arrojar谩 m谩s luz sobre si los datos realmente s贸lidos de EE.UU. vistos recientemente se traducir谩n en una mayor inflaci贸n. Wall Street cotiza cerca de m谩ximos hist贸ricos antes del informe, y los alcistas no se asustaron por el fortalecimiento del d贸lar y los rendimientos a 10 a帽os, que subieron al 4,09%, rebotando. casi 46 pb desde los m铆nimos de septiembre. Un informe muy por encima de las previsiones podr铆a fortalecer seriamente el d贸lar y conducir a otra ola de aumento de los rendimientos, provocando como m谩ximo un recorte de tasas este a帽o. En cambio, un IPC inferior o acorde a las previsiones podr铆a tranquilizar al mercado en el sentido de que la Reserva Federal no se ver谩 obligada a cambiar sus comunicaciones (al menos en esta etapa) y que las presiones sobre los precios en la econom铆a se est谩n subsidiando. 驴Se ver谩 obligada la Reserva Federal a dar marcha atr谩s en su anuncio de un "ciclo agresivo" de recortes? Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil 驴Qu茅 esperar del informe de hoy? Se espera que la inflaci贸n del IPC caiga al 2,3% interanual desde el nivel anterior del 2,5% interanual. Se espera que los menores costos de energ铆a sean los principales responsables de la disminuci贸n.

Mensualmente, se espera que la lectura sea del 0,1% intermensual, frente a un aumento anterior del 0,2% intermensual.

Se espera que la inflaci贸n subyacente, que es m谩s crucial desde la perspectiva de la Reserva Federal, se mantenga en el 3,2% interanual, en l铆nea con la lectura anterior.

Mensualmente, se espera que el crecimiento sea del 0,2% intermensual, ligeramente inferior a la lectura anterior del 0,3% intermensual. Un crecimiento del 0,2% mensual es coherente con el logro del objetivo de inflaci贸n dentro del plazo previsto

Vale la pena se帽alar que la ca铆da de los precios de los autom贸viles se ha desacelerado claramente recientemente, por lo que es probable que el impacto de sus precios sea marginal. En lecturas recientes, los precios de los autom贸viles y los repuestos han tenido un impacto significativo en la reducci贸n de la inflaci贸n.

La inflaci贸n de los alquileres y el aumento de los precios de los hoteles seguir谩n siendo uno de los principales impulsores de la inflaci贸n

Los salarios m谩s altos tambi茅n son un factor que apunta a que la inflaci贸n subyacente se mantiene alta

Los precios del combustible han ca铆do notablemente, lo que probablemente conduzca a una menor inflaci贸n. El sub铆ndice de precios del sector servicios se mantuvo relativamente sin cambios en las lecturas recientes. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB 聽

La ca铆da de los precios de los autom贸viles se ha desacelerado claramente. Aunque la desinflaci贸n anual es evidente, un aumento mensual de los precios no est谩 descartado. Esto apunta a una presi贸n continua sobre los precios subyacentes. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

La inflaci贸n de los alquileres se ha recuperado recientemente, aunque el indicador de avance de 18 meses en forma de precios de Case Shiller indic贸 que la inflaci贸n de los alquileres deber铆a seguir disminuyendo durante varios meses m谩s. La inflaci贸n de los alquileres es uno de los principales factores de la inflaci贸n general y b谩sica. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB 驴Por qu茅 la inflaci贸n es importante para la Reserva Federal? Declaraciones recientes de miembros de la Reserva Federal sugieren que, a pesar del reciente aumento de los precios del petr贸leo y los s贸lidos datos del mercado laboral, el consenso en la Reserva Federal es que las presiones sobre los precios est谩n, no obstante, bajo control y todav铆a en camino hacia el objetivo del 2%. Por otro lado, las actas de ayer mostraron que la decisi贸n de recortar 50 pb en septiembre no era obvia, lo que hace que un informe potencialmente superior a lo previsto, en opini贸n de los mercados, casi descarte la perspectiva de recortes de m谩s de 25 pb este a帽o. a帽o.

Los datos a煤n m谩s s贸lidos del mercado laboral, los salarios o el PIB no son un "garante" de una mayor inflaci贸n, ya que la asignaci贸n de capital preferida de los consumidores puede haber cambiado (reconstrucci贸n del ahorro de los hogares, a煤n relativamente bajo, tras la ola de inflaci贸n). EUR-USD (rango D1) El par se debilit贸 y cay贸 por debajo del soporte clave a largo plazo en el nivel EMA200, cerca de 1,095. Por otro lado, sin embargo, el RSI muestra un nivel r茅cord de sobreventa, y en los 煤ltimos trimestres el eurod贸lar ha ca铆do repetidamente por debajo del promedio exponencial de 200 sesiones, en respuesta a la indecisi贸n del mercado. Sin embargo, la formaci贸n de doble pico parece preocupante para el par, especialmente en el contexto de las recientes publicaciones d茅biles de la eurozona. Fuente: xStation5

