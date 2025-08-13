El EUR/USD recupera impulso tras la reunión Trump–Europa 📈

El EUR/USD recupera hoy su impulso alcista tras la publicación en redes sociales de Donald Trump, en la que afirma que el presidente de EE. UU. está a punto de reunirse y dialogar con líderes europeos antes de su cumbre con Putin.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, viajó a Berlín para mantener una reunión virtual con Donald Trump y líderes europeos, previa a la cumbre de Trump en Alaska con el presidente ruso Vladímir Putin. Las naciones europeas, recelosas de cualquier acuerdo que se alcance sin la participación de Ucrania, temen que Washington y Moscú logren un entendimiento desfavorable para Kiev, especialmente después de que Trump insinuara posibles concesiones territoriales. Zelenski subrayó que Ucrania no puede aceptar retirarse del este del Dombás, lo que incrementaría el riesgo de futuras ofensivas rusas.

Los líderes europeos buscan mantener la unidad mientras preparan planes de contingencia en caso de que la cumbre derive en un acuerdo adverso. De ahí la reunión de última hora entre EE. UU., la UE y Ucrania, así como las declaraciones de Trump calificando a los líderes europeos como “gente estupenda que quiere que se cierre un acuerdo”, lo que podría allanar el camino a un pacto de paz que pase por alto los intereses europeos. No obstante, las tensiones siguen siendo visibles en los mercados financieros, mientras los activos refugio (oro, plata y franco suizo) registran nuevas alzas.

El EUR/USD ha superado el nivel de 1,17, registrando un alza del 0,4% en comparación con el cierre de ayer. Fuente: xStation5