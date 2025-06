El par EUR/USD ha superado la marca de 1,14 tras la publicación de los datos del PMI manufacturero de la eurozona, que han resultado ser más altos de lo previsto. Este repunte refleja un renovado optimismo en los mercados respecto a la actividad económica en la región, impulsando la demanda del euro frente al dólar estadounidense. Los analistas señalan que la ruptura de este nivel clave podría abrir la puerta a nuevas subidas, especialmente si los próximos datos económicos continúan respaldando la recuperación del sector manufacturero PMI de la eurozona 08:50 AM BST, Francia - Datos del PMI de mayo: HCOB PMI manufacturero de Francia: real: 49,8; pronóstico: 49,5; anterior: 48,7; 08:55 AM BST, Alemania - Datos del PMI de mayo: HCOB PMI manufacturero de Alemania: real: 48,3; pronóstico: 48,8; anterior: 48,4; 09:00 AM BST, Zona euro - Datos del PMI de mayo: HCOB PMI manufacturero de la eurozona: real: 49,4; pronóstico: 48,4; anterior: 49,0;

