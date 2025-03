📉El euro cae un 0,5%

Los aranceles a M茅xico y Canad谩 entrar谩n en vigor la pr贸xima semana. El euro cae un 0,6% tras otro cambio en la pol铆tica arancelaria de Trump. El presidente de EE.UU. acaba de anunciar en su plataforma Truth Social que los aranceles generales del 25% sobre Canad谩 y M茅xico entrar谩n en vigor tan pronto como la pr贸xima semana (4 de marzo). Ayer mismo, circulaban informes en los medios sobre un posible aplazamiento de los aranceles hasta abril. Trump tambi茅n afirm贸 que China estar谩 sujeta a aranceles del 10%. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Las cotizaciones del euro caen a su nivel m谩s bajo desde el 19 de febrero. El par se ha detenido en el soporte definido por la zona de consolidaci贸n de la semana pasada y, por ahora, permanece dentro de un rango de negociaci贸n estrecho.

Fuente: xStation La decisi贸n de Trump ha provocado fuertes movimientos en el mercado de divisas. El d贸lar canadiense y el peso mexicano est谩n cayendo un 0,5% en reacci贸n al anuncio. Se observa una situaci贸n similar en el euro (-0,5%), lo que borra ligeras alzas tras la publicaci贸n de datos econ贸micos en EE.UU. Con un crecimiento del consumo m谩s d茅bil de lo esperado, las preocupaciones sobre el impacto de los aranceles en el gasto de los consumidores est谩n impulsando el sentimiento de los inversores hacia un d贸lar m谩s fuerte y mayores riesgos inflacionarios. Una presi贸n adicional sobre el euro proviene del anuncio de posibles aranceles del 25% sobre la Uni贸n Europea, aunque estos a煤n est谩n en negociaciones sin fechas espec铆ficas establecidas, a diferencia de los de M茅xico y Canad谩. La presi贸n sobre el d贸lar estadounidense frente al d贸lar canadiense ha ido en aumento desde alrededor del 16 de febrero, junto con la proximidad del "per铆odo de gracia de los aranceles" establecido para marzo. No obstante, el par est谩 reaccionando con fuerza a la decisi贸n anunciada por Trump.

Fuente: xStation5

