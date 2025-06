El euro-dólar frena tras los PMIs francés y alemán 💡

Informe del PMI francés PMI de manufactura Valor: 47,8

Previsión: 50

Dato previo: 49,5 PMI de servicios Valor: 48,7

Previsión: 49,2

Dato previo: 47,4 PMI combinado Valor: 48,5

Previsión: 49,3

Dato previo: 48 La lectura preliminar del PMI indica valores más bajos en los indicadores de cada segmento. En particular, el PMI manufacturero es decepcionante, pues las previsiones preveían un retorno al nivel de 50 puntos y una mayor tendencia al alza. Sin embargo, se prevé una caída a 47,8 puntos. Informe del PMI alemán PMI de manufactura Valor: 49,4

Previsión: 47,5

Dato previo: 47,2 PMI de servicios Valor: 49

Previsión: 49

Dato previo: 48,8 PMI combinado Valor: 50,4

Previsión: 49,8

Dato previo: 49,4 Los datos de Alemania (a diferencia del PMI francés) resultaron ligeramente superiores a las expectativas. El sector servicios sorprendió positivamente, alcanzando los 49,4 puntos (una mejora de 2,2 puntos frente a la mejora prevista de 0,3 puntos). El PMI industrial se mantuvo en línea con las estimaciones previas, lo que, sin embargo, desde la perspectiva de los datos franceses, puede considerarse una sorpresa positiva. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Cotización del euro-dólar El par EUR/USD ha frenado el impulso alcista que se desencadenó justo después de la brecha bajista generada por el conflicto en Oriente Medio. Fuente: xStation

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "