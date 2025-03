El euro sube un 0,5% frente al dólar antes del NFP

El consenso de Bloomberg apunta a una lectura de NFP de 160k. El informe de ADP mostró un crecimiento del empleo privado de solo 77k.

Bloomberg Economics indica en un informe que la lectura de NFP de hoy podría ser tan baja como 65k, lo que sería una decepción para el mercado. ¿Los datos del mercado laboral decepcionarán a los inversores? El mercado laboral de EE. UU. ha sido sólido durante meses, respaldando el fortalecimiento del dólar y el reciente mantenimiento de tasas de interés sin cambios. Por otro lado, recientemente han aparecido muchas señales de debilitamiento en las condiciones del mercado laboral: El informe de ADP con una lectura de 77k en el empleo privado.

Aumento en las solicitudes de desempleo.

Altos despidos planificados según el informe Challenger.

Retiro del apoyo fiscal para el sector educativo y la nueva política de la administración Trump (la expiración de los fondos de ayuda de la presidencia de Biden, como el Elementary and Secondary School Emergency Relief Fund (ESSER III) y los State and Local Fiscal Recovery Funds (SLFRF) , creó un "precipicio fiscal" para los gobiernos estatales y locales). Según BE , esto podría haber reducido el empleo gubernamental en 28k y el empleo del sector privado en 18k.

(la expiración de los fondos de ayuda de la presidencia de Biden, como el y los , creó un "precipicio fiscal" para los gobiernos estatales y locales). Según , esto podría haber reducido el empleo gubernamental en 28k y el empleo del sector privado en 18k. Mal clima en los dos primeros meses del año: inviernos severos y tormentas llevaron a una reducción del empleo en EE. UU. Según BE , el clima tuvo un impacto negativo neto de 60k empleos en comparación con un mes estándar.

inviernos severos y tormentas llevaron a una reducción del empleo en EE. UU. Según , el clima tuvo un impacto negativo neto de 60k empleos en comparación con un mes estándar. También se menciona el inicio de despidos significativos en el sector gubernamental debido al trabajo del DOGE (Department of Government Efficiency) dirigido por Elon Musk. Se estima que hasta medio millón de funcionarios podrían perder sus empleos para finales de 2025. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil ADP report and jobless claims in recent weeks indicate a stronger cooling in the labor market. Source: Macrobond, XTB

Las solicitudes de desempleo han aumentado recientemente, aunque un incremento por encima de 300k sería una señal alarmante. Macrobond, XTB ¿La Fed observará los datos? Las reuniones de la Reserva Federal en diciembre y enero mostraron claramente que las tasas de interés en EE.UU. permanecerán sin cambios durante un período prolongado, debido al elevado riesgo de un repunte inflacionario. Sin embargo, la Fed también reconoció que los recortes podrían llegar rápidamente si hay un debilitamiento significativo del mercado laboral. Si los datos muestran una debilidad económica moderada y la nueva administración planea despidos masivos, además de que la situación arancelaria pueda contribuir a un deterioro económico, la Fed podría verse obligada a recortar tasas antes de lo previsto. Por lo tanto, los datos débiles de hoy podrían reavivar las expectativas de recortes de tasas más rápidos de lo inicialmente esperado para la segunda mitad del año. Sin embargo, para que la Fed reduzca las tasas en marzo, los datos de hoy probablemente tendrían que reflejar una caída en el empleo, y la inflación del IPC de la próxima semana debería mostrar una fuerte disminución.

Las expectativas de tasas de interés más bajas en EE.UU. están aumentando, lo que también está debilitando al dólar. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB ¿Cómo reaccionará el mercado? El euro ha subido casi un 5% frente al dólar esta semana. El par está cruzando el retroceso del 61.8% del último impulso bajista, lo que podría indicar una posible reversión de tendencia. El diferencial de rendimiento de los bonos sugiere un posible retorno a los máximos del año pasado en torno al nivel de 1.1200. Por otro lado, el euro está expuesto a posibles aranceles de EE.UU. sobre productos de la Unión Europea, y datos económicos sólidos junto con la postura invariable de la Fed podrían revertir las recientes ganancias del par. Actualmente, la zona de resistencia más cercana está en torno al retroceso del 78.6% en el nivel de 1.10, mientras que los niveles de soporte están en 1.0800 y luego en 1.0700 en el retroceso del 50.0%.



