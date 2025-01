El EURUSD cae ligeramente tras las actas del BCE 📌

El Banco Central Europeo (BCE) hizo hincapi茅 en un enfoque cauteloso en su pol铆tica monetaria para garantizar que la inflaci贸n vuelva a su objetivo del 2%, proyectado para la primera mitad de 2025. A pesar de que algunos miembros abogaron por un recorte de tasas m谩s amplio de 50 puntos b谩sicos, el Consejo de Gobierno acord贸 una reducci贸n de 25 puntos b谩sicos, lo que refleja un progreso gradual hacia la desinflaci贸n. El Consejo destac贸 las incertidumbres, incluidos los riesgos nacionales y globales, que podr铆an retrasar la reducci贸n de la inflaci贸n. Sostuvo que la postura restrictiva actual se ajustar铆a gradualmente a medida que los datos confirmen la trayectoria de la desinflaci贸n, y enfatiz贸 la importancia de permanecer alerta ante los riesgos tanto al alza como a la baja para la inflaci贸n. El BCE se帽al贸 los factores estructurales que limitan el crecimiento econ贸mico, que la pol铆tica monetaria por s铆 sola no puede resolver, y enfatiz贸 el papel de los gobiernos para abordar estos problemas. La decisi贸n de reducir las tres tasas clave del BCE se alinea con la necesidad de pol铆ticas adaptables e impulsadas por los datos. Se realizaron actualizaciones de la comunicaci贸n para eliminar un sesgo restrictivo, lo que indica un enfoque equilibrado y receptivo. Los miembros tambi茅n respaldaron los cambios en la normalizaci贸n del balance, incluido el cese de las reinversiones del PEPP para fines de 2024 y el reembolso de las operaciones de refinanciamiento a largo plazo espec铆ficas, lo que marca un avance en la normalizaci贸n de la pol铆tica. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Puntos clave: Perspectivas de inflaci贸n: Se proyecta que la inflaci贸n regrese al 2% para el primer semestre de 2025.

Las proyecciones actuales indican que la desinflaci贸n est谩 en camino, con riesgos a煤n presentes. Decisiones de pol铆tica monetaria: Se acord贸 un recorte de la tasa de 25 puntos b谩sicos, a pesar de que algunos miembros abogan por un recorte de 50 puntos b谩sicos.

Reducci贸n gradual de la restricci贸n de la pol铆tica en l铆nea con los datos entrantes. Riesgos e incertidumbres: Los riesgos internos y globales (por ejemplo, las pol铆ticas estadounidenses, los precios de la energ铆a) podr铆an afectar la trayectoria de la inflaci贸n.

Los factores econ贸micos estructurales que limitan el crecimiento siguen fuera del alcance de la pol铆tica monetaria. Comunicaci贸n de pol铆tica: Se elimin贸 el sesgo restrictivo; La comunicaci贸n ahora enfatiza la adaptabilidad equilibrada.

El BCE reafirma el compromiso de mantener la estabilidad de precios como su 煤nico mandato. Transmisi贸n de la pol铆tica monetaria: Persisten las condiciones restrictivas de financiamiento, pero ha comenzado una flexibilizaci贸n gradual.

Los retrasos en la transmisi贸n se consideran en la evaluaci贸n de la pol铆tica. Ajustes del balance: Las reinversiones del PEPP finalizar谩n en diciembre de 2024.

Las operaciones de refinanciaci贸n a largo plazo espec铆ficas se reembolsar谩n, y se continuar谩 con la normalizaci贸n. Consideraciones estructurales: El BCE destaca la responsabilidad de los gobiernos de abordar los desaf铆os econ贸micos a largo plazo.

Los cambios estructurales en la productividad y las tendencias demogr谩ficas afectan a los tipos de inter茅s neutrales. Fuente: xStation 5

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "