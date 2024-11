El EURUSD cae un 0,3%; los sondeos de economistas indican menores probabilidades de recortes de tasas "agresivos" de la Fed en 2025 💵

El EURUSD cae m谩s de un 0,3% hoy, y la perspectiva de recortes de tasas limitados de la Fed en 2025 "bajo el mandato de Trump" parece estar cambiando las expectativas de los inversores, claramente a favor del d贸lar. Como resultado, los diferenciales de rendimiento entre EE. UU. y la eurozona pueden hablar claramente a favor de EE. UU., poniendo presi贸n a largo plazo sobre el euro, donde el escenario base es mantener la inflaci贸n en o por debajo del 2%, como sugirieron las declaraciones de ayer del miembro del BCE Panetta. El foco de atenci贸n, en los pr贸ximos meses, estar谩 en la pol铆tica arancelaria estadounidense, y su endurecimiento podr铆a, en un escenario extremo, incluso detener la flexibilizaci贸n monetaria de la Fed, por m谩s tiempo. Resultados de la encuesta econ贸mica El riesgo de un resurgimiento de la inflaci贸n en EE. UU. el pr贸ximo a帽o ha aumentado, dijeron 57 de los 67 economistas encuestados. La Fed reducir谩 la tasa de inter茅s en 25 puntos b谩sicos en diciembre al 4,25%-4,50% seg煤n 94 de 106 economistas.

La Fed reducir谩 las tasas al 3,50%-3,75% para fines de 2025, seg煤n la encuesta mediana (3,00%-3,25% se esperaba en octubre).

Los aranceles propuestos por Trump tendr谩n un impacto significativo en la econom铆a estadounidense, dicen 44 de 51 economistas.

Los economistas dicen que es probable que China introduzca m谩s medidas de est铆mulo para contrarrestar los aranceles de Trump.

Los aranceles de importaci贸n propuestos por Trump podr铆an reducir el crecimiento de China en 2025 en aproximadamente un 0,5-1%. La estimaci贸n mediana es que Trump impondr谩 aranceles del 38% a los productos chinos a principios del pr贸ximo a帽o. El EURUSD est谩 cotizando en un patr贸n de bandera potencialmente bajista y una ruptura del m铆nimo por debajo de 1,054 podr铆a indicar otro impulso a la baja.

