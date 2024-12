El EURUSD sube tras los datos de ventas minoristas de EE.UU. 📌

Estados Unidos聽-聽Datos de ventas minoristas聽para noviembre: Ventas minoristas: real 3,80 % interanual; anterior 2,90 % interanual;

Ventas minoristas: real 0,7 % intermensual; pron贸stico 0,6 % intermensual; anterior 0,5 % intermensual;

Ventas minoristas sin gasolina/autom贸viles: real 0,2 % intermensual; pron贸stico 0,4 % intermensual; anterior 0,2 % intermensual;

Control minorista: real 0,4 % intermensual; pron贸stico 0,4 % intermensual; anterior -0,1 % intermensual; Despu茅s de la publicaci贸n de los datos, el EURUSD subi贸 brevemente, pero el movimiento se borr贸 r谩pidamente. Los datos son bastante mixtos: por un lado, fuertes ventas generales, pero cifras b谩sicas ligeramente m谩s d茅biles. Sin embargo, el informe de ventas minoristas no afectar谩 significativamente la decisi贸n del FOMC de ma帽ana de recortar las tasas de inter茅s en 25 puntos b谩sicos. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil 聽 En noviembre de 2024, las ventas minoristas y de servicios de alimentaci贸n en Estados Unidos alcanzaron los 724.600 millones de d贸lares, lo que supone un aumento del 0,7% respecto del mes anterior y del 3,8% en comparaci贸n con noviembre de 2023. Las ventas del periodo septiembre-noviembre de 2024 aumentaron un 2,9% interanual. El aumento de las ventas de octubre de 2024 se revis贸 del 0,4% al 0,5%. Las ventas del comercio minorista crecieron un 0,9% con respecto a octubre de 2024 y un 4,1% interanual, con un aumento del 6,5% en los concesionarios de veh铆culos de motor y de piezas y del 9,8% en los minoristas no presenciales en comparaci贸n con noviembre de 2023. 聽

