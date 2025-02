El EURUSD sube un 0,6% mientras los mercados esperan que las tensiones comerciales entre EE. UU. y la UE se alivien

El par EUR/USD revierte las pérdidas iniciales tras la publicación del IPC de EE.UU., que superó las expectativas, registrando un alza de casi un 0.6% por encima de 1.042 en la jornada de hoy, ya que el mercado comienza a descontar una menor probabilidad de escalada en las tensiones comerciales entre Europa y Estados Unidos. El Departamento de Asuntos Exteriores de Irlanda emitió un comunicado indicando que, durante una reunión virtual entre la Unión Europea y Estados Unidos , hubo un fuerte consenso sobre la necesidad de unidad y solidaridad de la UE en temas comerciales.

y , hubo un fuerte consenso sobre la necesidad de unidad y solidaridad de la UE en temas comerciales. Los ministros expresaron un claro respaldo a la estrategia de la Comisión de entablar un diálogo con EE.UU. en los próximos días y semanas. Se acordó que los Ministros de Comercio de la UE y la Comisión Europea mantendrían un contacto estrecho y colaborarían en una respuesta europea a los desafíos actuales.

Además, el presidente de la Cámara de Representantes de EE.UU., Johnson , declaró que la Casa Blanca está considerando exenciones en los aranceles recíprocos, incluyendo aquellos sobre automóviles y productos farmacéuticos.

, declaró que la está considerando exenciones en los aranceles recíprocos, incluyendo aquellos sobre automóviles y productos farmacéuticos. Previamente, el Índice del Dólar estadounidense (USDI DX) cayó después de que un asesor principal de la Casa Blanca, Hassett, revelara que se están desarrollando aranceles de represalia y que esta mañana habían comenzado conversaciones con otros países. Los mercados interpretan esto como una oportunidad para una política comercial menos agresiva por parte de EE.UU. Una declaración del Viceprimer Ministro irlandés, publicada en el sitio web del Departamento de Asuntos Exteriores de Irlanda: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil “Doy la bienvenida a esta cooperación esencial y al intercambio de información con mis homólogos de la UE y la Comisión. Es una situación en evolución y mantendremos un contacto estrecho en los próximos días y semanas.” “Fue alentador escuchar sobre el compromiso con EE.UU. que ha comenzado y saber que se han programado más reuniones. Existe una ventana de negociación antes de la fecha límite del 12 de marzo.” “Irlanda es muy consciente de los peligros de una mayor escalada. Consideramos que es de interés colectivo trabajar con la nueva administración y resaltar el poderoso y mutuo beneficio de la relación transatlántica.” “Lo más importante es que los Estados miembros de la UE están unidos y la Comisión Europea está totalmente movilizada para proteger los intereses económicos europeos.” Fuente: xStation5

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "