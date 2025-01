📈El EURUSD sube un 1,5%

La falta de prisa por imponer aranceles levanta el 谩nimo de los inversores en divisas Justo antes de la investidura de Trump a las 15:00 GMT -3, surgieron informes que indicaban que las 贸rdenes ejecutivas iniciales no implicar铆an la imposici贸n de aranceles severos. En las semanas posteriores a las elecciones presidenciales de noviembre de 2024, el d贸lar se hab铆a fortalecido significativamente, en particular frente a las monedas vulnerables a la pol铆tica comercial de Trump. Aunque el nuevo presidente estadounidense tiene la capacidad de imponer aranceles amplios, es probable que se dirijan a sectores estrat茅gicos desde la perspectiva estadounidense. Los movimientos de alrededor del 1% en el par EURUSD son extremadamente raros. Si el aumento de precio se mantiene, esto marcar谩 el mayor movimiento alcista en el par desde noviembre de 2023. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil El EURUSD ha subido casi un 1,5% hoy. Fuente: Bloomberg Finance LP 聽 El d贸lar estadounidense se ha fortalecido aproximadamente un 5% frente al euro desde las elecciones estadounidenses. El d铆a de la investidura suele ocurrir aproximadamente 50 d铆as despu茅s de las elecciones. Si nos remontamos a los 煤ltimos 30 a帽os, el d贸lar se ha fortalecido en general durante unos 100 d铆as despu茅s de una elecci贸n, despu茅s de lo cual suele producirse una normalizaci贸n. La actual apreciaci贸n del d贸lar frente al euro es la m谩s fuerte en un ciclo posterior a las elecciones en 30 a帽os. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB 聽 Hoy, el EURUSD est谩 rompiendo una l铆nea de tendencia bajista que ha persistido desde principios del cuarto trimestre de 2024. Tambi茅n es posible que se haya formado un posible patr贸n de cabeza y hombros invertido. Desde una perspectiva de an谩lisis t茅cnico, el nivel de resistencia clave est谩 alrededor de 1,0500. Fuente: xStation5

