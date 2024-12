El gas natural continúa su recuperación a medida que disminuyen los inventarios

Los precios del gas natural mantienen su trayectoria ascendente, con el contrato de febrero alcanzando los 3,35 dólares. Por otro lado, el contrato de enero se negocia a 3,6 dólares, lo que sugiere una posible prueba de los máximos locales recientes de finales de noviembre. Este aumento de precios se atribuye a otra disminución sustancial de los inventarios de gas natural de EE. UU., que supera la disminución promedio observada en los últimos cinco años. Sin embargo, las previsiones para la semana actual indican una reducción de inventarios potencialmente a la mitad en comparación con la semana anterior, lo que implica una disminución menor de lo habitual. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Cambios en los inventarios de gas en EE. UU. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Es fundamental tener en cuenta que las previsiones meteorológicas para las próximas semanas predicen una marcada tendencia al calentamiento. Si bien se anticipa un ligero enfriamiento entre el 22 y el 25 de diciembre, las previsiones generales han cambiado hacia temperaturas más altas. Se prevé que las temperaturas, en particular en la región del Medio Oeste, sean excepcionalmente altas. Fuente: NOAA Se prevé que las temperaturas elevadas persistan hasta finales de 2024 y principios de 2025. Fuente: NOAA NATGAS se mantiene firme en niveles elevados y, excluyendo los efectos de rotación, estaría probando sus niveles más altos desde enero de 2023. Sin embargo, tras dos importantes descensos de los inventarios, ahora se prevé un período de menor consumo de gas, lo que debería desencadenar una caída estacional de los precios. Sin embargo, cualquier cambio en los patrones climáticos podría provocar una reacción brusca en los precios del gas. En caso de una ola de frío, se vuelve plausible un rango de 3,5-4,0 USD/MMBTU. Por el contrario, una caída estacional debería hacer que los precios cayeran considerablemente por debajo de los 3,0 USD, apuntando a niveles entre los promedios móviles de 100 y 200 períodos, actualmente situados entre 2,5 y 2,7 ​​USD/MMBTU. Fuente: xStation5

