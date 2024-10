El gas natural en EE.UU. puede ser caro el año que viene, pero los inviernos en Europa serán más baratos

Octubre y noviembre suelen ser los meses más volátiles para los precios del gas natural. En 2024 no será diferente. Es cuando los inversores pasan de la temporada de verano a la temporada de calefacción, para la que todo el mercado lleva preparándose prácticamente todo el año. Aunque la demanda de electricidad generada a partir de gas ha crecido significativamente en los últimos años, es en invierno cuando el consumo de gas natural supera significativamente la capacidad de producción. Por eso, el nivel de existencias justo antes del inicio de la temporada de calefacción nos muestra si podemos sentirnos seguros o si puede producirse una situación similar a la de 2021 y 2022, cuando el mercado del gas experimentó una enorme volatilidad debido a las acciones de Rusia en forma de restricción de suministros a Europa y luego inicio de la guerra en Ucrania. ¿Qué pasará a continuación con los precios del gas en EE.UU. y Europa? ¿A qué deben prestar atención los inversores? ¿El aumento del precio del gas natural en EE.UU. es un problema para los consumidores europeos, o incluso todo lo contrario? La temporada de calefacción está a la vuelta de la esquina La temporada de calefacción en Europa y Estados Unidos suele empezar a principios de octubre, cuando la cantidad de gas inyectado en las instalaciones de almacenamiento empieza a ser inferior a la cantidad de gas extraído de las mismas. El nivel de almacenamiento antes del inicio de la temporada de calefacción y la tasa de extracción de gas de las instalaciones de almacenamiento tienen un gran impacto en los movimientos de precios. ¿Cuál es el estado actual de las instalaciones de almacenamiento de gas natural en Europa y Estados Unidos? Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Las instalaciones de almacenamiento de Europa están actualmente llenas casi al 94%. Esto es ligeramente inferior a los niveles de 2019, 2020 y 2023, pero esto también se debe a la falta de presión para reponer los inventarios, ya que la demanda es significativamente menor que antes. Al mismo tiempo, el nivel de almacenamiento está por encima de la media de cinco años, que actualmente es del 89%. Sin embargo, este nivel inferior está relacionado con 2021, cuando el llenado de los almacenes en esta época del año fue de solo el 72%. En este año, Rusia comenzó a limitar los suministros a Europa, probablemente preparándose para la guerra y tratando de hacer que Europa dependiera aún más de los suministros de sus productos energéticos. Sin embargo, Europa se enfrentó bastante bien al problema, reduciendo significativamente el consumo y diversificando los suministros, utilizando principalmente gas de gasoducto de Noruega y GNL de los EE. UU. En este momento, parece que Europa está asegurada antes del inicio de la temporada de calefacción, aunque los precios parecen ser elevados, si nos fijamos en los años anteriores a 2021. Actualmente, los participantes del mercado pagan alrededor de 36 EUR por 1 MWh de gas en la Bolsa de Ámsterdam (TTF). Sin embargo, esto es casi 10 veces menos que en el máximo de agosto de 2022. Sin embargo, si nos fijamos en los precios globales, en Europa ya tenemos una caída de precios por debajo de los precios de entrega a Japón, Corea y China. Precios mundiales del gas natural en dólares estadounidenses por millón de unidades térmicas británicas. El precio en Europa actualmente no supera los 12 $/MMBTU, mientras que en los EE. UU. se acerca cada vez más a los 3 $/MMBTU. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los costes asociados a la licuefacción y el transporte del gas rondan los 8-10 dólares por MMBTU, por lo que en este caso no es posible un arbitraje espectacular. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

Fundamentos del gas natural estadounidense La situación de almacenamiento en Estados Unidos es algo diferente. Un otoño e invierno muy cálidos en 2023-2024 hicieron que las instalaciones de almacenamiento se llenaran un 39% más que la media de cinco años al final de la temporada de calefacción de esta primavera. El precio del gas estadounidense estuvo rozando el fondo durante gran parte del año y algunos esperaban que el nivel de 1,5 dólares por MMBTU, que se da muy raramente en el mercado, no fuera el nivel más bajo de esta temporada. Sin embargo, conviene recordar que a ese precio, una parte cada vez menor de la producción era rentable, lo que se encontró con la comunicación de restricciones de gastos de capital por parte de las empresas upstream en Estados Unidos. Luego llegó el período de verano, en el que el consumo de gas para calefacción fue excepcionalmente alto. Cabe destacar que más del 40% de la electricidad en los EE. UU. proviene de plantas eléctricas que queman gas, por lo que el aumento del uso de aire acondicionado también generó un consumo significativo de gas. Aunque el nivel actual de existencias sigue siendo aproximadamente un 5% superior al del año pasado y aproximadamente un 8% superior al promedio de 5 años, el ritmo de recuperación de existencias es el más lento en años. No se puede descartar que la temporada de calefacción comience con un nivel de existencias cercano al promedio de 5 años, lo que justificaría niveles de precios más altos que ahora. Sin embargo, la cuestión clave para futuros movimientos de precios será cuánto gas se consumirá más adelante en la temporada de calefacción. Niveles de almacenamiento de gas natural en EE. UU. La tasa de aumento es significativamente menor que en años anteriores. Si el invierno es severo, los precios del gas natural podrían ser mucho más altos de lo que son ahora, considerando los problemas de producción. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

Los productores en EE. UU. están comenzando a tener problemas La producción de gas de EE. UU. alcanzó niveles récord de alrededor de 106 mil millones de pies cúbicos por día a principios de este año. Sin embargo, la producción ha caído significativamente, y aunque se mantiene por encima de la media de 5 años, la falta de nuevas inversiones puede hacer que el año que viene no se alcance una producción récord. Por supuesto, esto podría cambiar si Donald Trump se convierte en presidente. Es conocido por su apoyo a las fuentes de energía convencionales y al uso de los recursos propios del país, por lo que no se puede descartar el apoyo al sector upstream. Sin embargo, un mayor crecimiento de la producción en EE. UU. requiere precios significativamente más altos, como fue el caso en 2021 y 2022. ¿Más GNL para Europa? Vale la pena recordar que Estados Unidos se convirtió recientemente en el mayor exportador mundial de gas natural licuado, con una participación de mercado que supera el 20-21%. EE. UU. dominó esta posición, superando a Australia y Qatar. Sin embargo, vale la pena recordar que EE. UU. se llevó una parte muy grande del mercado europeo, ya que se detuvieron casi todos los suministros de gas de Rusia a Europa. Las exportaciones de GNL de EE. UU. superan los 12 mil millones de pies cúbicos por día este año y pueden ser mucho mayores en los próximos años. Sin embargo, esta es una cantidad relativamente pequeña, considerando que la producción supera los 100 bcfd y el consumo promedio de alrededor de 80 bcfd. A finales de 2024 y principios de 2025, comenzarán a funcionar las nuevas terminales de exportación Plaquemines y Corpus Christi Stage III. El próximo año aportarán alrededor de 2 bcfd de capacidad y a principios de 2026, 1 bcfd adicional de capacidad de exportación. Pero eso no es todo. Para 2028, junto con Canadá y México, las capacidades de exportación se incrementarán a casi 25 mil millones de pies cúbicos por día. Eso es el doble de lo que hay ahora. Esto significa más gas natural disponible para todo el mundo, incluida Europa. Aunque es difícil esperar un retorno a los precios de 15-20 EUR/MWh, que se dieron antes de 2021, el nuevo potencial de exportación de América del Norte puede reducir permanentemente los precios en Europa por debajo de los 30 EUR/MWh. Al mismo tiempo, esto significa menos gas en la propia América del Norte, sin que aumente la producción ni las importaciones. En teoría, el uso de toda la nueva capacidad de exportación por parte de los EE. UU. el próximo año puede llevar a una reducción de las reservas de gas en 500-700 bcfd al inicio de la temporada de calefacción en 2025 (suponiendo que no haya cambios en el consumo, la producción y las importaciones de Canadá). Por lo tanto, el próximo año puede traer el nivel de reservas más bajo en 5 años, antes del inicio de la temporada de calefacción. En tal caso, los precios deberían ser mucho más altos que el rango actual de $ 2-3 / MMBTU. Sin embargo, los precios más altos en los EE. UU. pueden no significar precios más altos en Europa. Según la EIA, se espera un crecimiento significativo de la capacidad de exportación de los EE. UU. y otros países de América del Norte en los próximos años. Para 2028, la capacidad de exportación podría duplicarse. Fuente: EIA

¿Qué pasa con los precios? La volatilidad de los contratos de futuros de octubre y noviembre en los EE. UU. suele aumentar significativamente. El precio del contrato de octubre aumentó un 10% en agosto. Una situación similar se da en las cotizaciones del contrato de futuros de noviembre, que desde que se renovó desde el contrato de octubre ya ha ganado más del 10% y el precio se acerca al nivel de 3 $/MMBTU. La estacionalidad del mercado del gas provoca grandes diferencias entre los contratos de futuros individuales. Actualmente, el contrato de noviembre se negocia a 2,8 $/MMBTU, mientras que el de enero (que suele ser el más alto en la curva de futuros) ya se negocia a 3,6 $/MMBTU. El precio para enero de 2025 ya refleja la probable menor oferta disponible en EE. UU., ya que el contrato se negocia a 4,2 $/MMBTU. La situación es completamente opuesta con el gas europeo. La posible mayor oferta disponible en el futuro significa que los precios de los contratos de futuros a partir de 2027 indican precios inferiores a 30 EUR/MWh, aunque el año que viene debería ser bastante estable entre 36-38 EUR/MWh. En estas condiciones, ¿podemos esperar una corrección de precios en el NATGAS? Todo dependerá de la meteorología. Por el momento, las previsiones no indican una alta probabilidad de un invierno duro, lo que puede sugerir un consumo de gas igualmente bajo en los próximos meses. Con la próxima renovación del contrato en la segunda mitad de octubre, los precios del gas natural estadounidense podrían enfrentarse a una presión a la baja. Aunque las tendencias estacionales suelen hacer que los precios alcancen su punto máximo en noviembre, los fundamentos subyacentes sugieren un potencial de precios significativamente más altos en el mediano y largo plazo. Sin embargo, si el consumo de gas natural durante la temporada de calefacción temprana sigue siendo bajo, incluso en el rango de precios relativamente bajo de alrededor de $3-3,5/MMBTU, se puede esperar una corrección sustancial de precios de dos dígitos. La tendencia de los precios del gas natural en los EE. UU. al comienzo de las temporadas de calefacción en los últimos años. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

XTB Research



