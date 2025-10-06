El gas natural sube ante previsiones de clima más frío en EE. UU. 📈 El petróleo enfrenta zona de resistencia

El mercado estadounidense de gas natural Henry Hub (NATGAS) mantuvo su impulso alcista al inicio de la sesión del lunes, a medida que los inversores comenzaron a incorporar en precios las previsiones de clima más frío en Estados Unidos y Europa.

Con el incremento esperado en la demanda de calefacción, el sentimiento del mercado se ha desplazado gradualmente hacia una postura compradora previa al invierno.

Hoy, la presión compradora está llevando los precios hacia la zona de 3,50 USD por MMBtu.

El mercado acaba de migrar al contrato de noviembre, que tradicionalmente presenta mayores precios estacionales debido al aumento esperado en el consumo. Desde febrero del año pasado, el gas natural ha mantenido una tendencia alcista general, a pesar de correcciones puntuales.

El retroceso más reciente, en agosto, tocó fondo cerca de 2,65 USD, nivel que ahora puede considerarse una fase saludable de consolidación dentro de una recuperación de más largo plazo.

A medida que las temperaturas descienden, los fundamentos estacionales continúan respaldando nuevas alzas en los precios . Cualquier caída de corto plazo hacia la zona de 3,00 USD podría volver a atraer interés comprador institucional . La media móvil exponencial (EMA) de 200 días , cerca de 3,30 USD , actúa actualmente como nivel clave de soporte , mientras que la EMA de 50 días , en torno a 3,20 USD , comienza a girar al alza, mejorando así la perspectiva técnica para una continuación de la recuperación de precios.

Existe un gap de precios sin cubrir por debajo de los niveles actuales, lo que podría provocar un leve retroceso temporal antes del siguiente movimiento ascendente. Si bien estos huecos suelen cerrarse, no es garantía, especialmente cuando los fundamentos sólidos dominan el sentimiento inversor. De cara al futuro, muchos operadores ven la zona de 4,00 USD como el próximo objetivo técnico y psicológico relevante.

Históricamente, este nivel ha funcionado tanto como resistencia como zona de toma de beneficios, por lo que constituye una referencia clave para los inversores a largo plazo.

Desde los niveles actuales, cualquier corrección significativa podría representar una nueva oportunidad para evaluar la fortaleza compradora, ya que el mercado sigue anticipando condiciones de oferta más ajustadas y mayor demanda de calefacción en los próximos meses de invierno.

Fuente: xStation5

Los mapas meteorológicos de la NOAA muestran una tendencia de enfriamiento significativa en el oeste de Estados Unidos, mientras que las temperaturas en Florida comienzan a descender desde los máximos recientes.

Fuente: NOAA