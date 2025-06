El gas natural sube un 6 % por la ola de calor en EE. UU., que impulsa la demanda de refrigeración 📈

Los futuros del gas natural (Henry Hub) registran una alza superior al 6 % en la jornada de hoy, impulsados por una ola de calor extremo en Estados Unidos que eleva significativamente la expectativa de alta demanda de refrigeración en los estados clave para el consumo energético durante el verano. Según datos de la NOAA, se prevé una ola de calor tanto en la costa este como en la oeste del país, con temperaturas especialmente intensas en Florida, Texas y los estados del oeste. Las únicas zonas con temperaturas más frescas serán una pequeña franja del centro del país y Alaska, lo cual no representa un contrapeso relevante al fenómeno térmico generalizado desde la perspectiva del mercado. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: NOAA Gas natural (intervalo H1) Fuente: xStation5 ____________ 📈 ¡Únete a nuestro grupo exclusivo para Traders! Noticias y análisis en tiempo real en tu WhatsApp: Acceda aquí

