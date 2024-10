El Hang Seng continúa con su tendencia alcista

El índice Hang Seng de China subió un 1,6%, recuperándose de las pérdidas de la apertura, causadas inicialmente por la decepción de los inversores con los paquetes de estímulo anunciados para los promotores inmobiliarios. Los avances están siendo impulsadas por el Banco Popular de China, que lanzó un programa de préstamos por un valor total de 300.000 millones de yuanes (42.100 millones de dólares) para que las empresas chinas financien la recompra de acciones. El optimismo en el mercado bursátil chino se apoya en unos datos macroeconómicos relativamente buenos. El PIB creció un 4,6% interanual (previsión: 4,5%, anterior: 4,7%), la producción industrial también repuntó significativamente (5,4%, previsión: 4,6%, anterior: 4,5%) y las ventas minoristas mejoraron (3,2%, previsión: 2,5%, anterior: 2,1%). Sin embargo, el impacto positivo de los datos se ve atenuado por la continua caída de los precios inmobiliarios (-5,8%, anterior: -5,3%). Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Situación de Japón Más allá del Hang Seng y los mercados chinos, el Nikkei 225 de Japón se mantiene estable por ahora. El índice desaceleró su pérdida del 0,7% de ayer, provocada por datos de exportación más débiles, lo que indica una demanda más débil de China y Estados Unidos. La inflación en Japón cayó en septiembre como se esperaba, al 2,5% interanual (anterior: 3%). El índice básico fue ligeramente superior al previsto, pero aun así mostró una mejora en comparación con el mes anterior (2,4%, previsión: 2,3%, anterior: 2,8%). Otras noticias importantes Wall Street cedió la mayor parte de los avances del inicio de la sesión de ayer y cerró sin cambios. El S&P 500 terminó la sesión con una bajada ligera, el Nasdaq sumó un 0,05% y el Dow Jones cerró con un avance del 0,37%, mientras que el Russell 2000 suavizó su pérdida inicial (-0,25%). Las acciones de TSMC se dispararon un 4,8% después de que la compañía presentara unos resultados que superaron significativamente el consenso del mercado. Los ingresos del último trimestre y los beneficios por acción aumentaron un 54%. El índice Kospi de Corea del Sur cayó un 0,5% a la luz de las acusaciones de que el principal fondo australiano, Regal, ha participado en ventas en corto en el mercado de valores coreano. Los futuros del crudo WTI siguen subiendo, añadiendo un 0,54%. El asesinato de ayer del líder de Hamás, Yahya Sinwar, sigue siendo un factor de riesgo para una posible escalada del conflicto en Oriente Medio, y la retórica del primer ministro israelí sigue siendo tensa: según Netanyahu, la misión de "combatir el mal" aún no ha terminado, y se debe prestar especial atención a la situación de los rehenes. Las principales criptomonedas empiezan con avances: Bitcoin sube un 1,3% y Ethereum un 0,8%. Los metales preciosos también están subiendo: el oro un 0,77% y la plata suma un 1,47%. ¿Cómo invertir en China? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden adquirir ETFs de China, como el CNYA.DE o el ICHN.NL. También podemos invertir en sectores concretos de la economía como el tecnológico a través del ETF KWEB.UK. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes. .

