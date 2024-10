El Hang Seng se desploma ante la falta de nuevos estímulos

El mercado de valores de Hong Kong experimentó hoy un dramático revés, con el índice Hang Seng desplomándose un 10% en su peor desempeño diario desde la crisis financiera de 2008. Esta pronunciada caída se produce tras un reciente repunte que había llevado a Hong Kong a convertirse en el mercado principal de mayor desempeño este año, lo que pone de relieve la naturaleza volátil de los mercados financieros de la región. La pronunciada caída de las acciones de Hong Kong contrasta marcadamente con el desempeño de los mercados de China continental. Mientras que el Hang Seng se desplomó, el Shanghai Composite subió un 3,1% y el CSI 300 tuvo un avance de un 4%. Esta divergencia subraya la compleja dinámica entre los dos mercados y sus diferentes bases de inversores. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil ¿Por qué ha bajado el índice Hang Seng? El principal catalizador de la bajada del Hang Seng parece ser la decepción por la falta de nuevas medidas de estímulo específicas por parte de los funcionarios chinos. Una conferencia de prensa celebrada por la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (NDRC) no logró ofrecer el apoyo económico adicional que los inversores habían estado esperando. La decepción llega después de que China anunciara sus medidas de estímulo más agresivas desde la pandemia antes del receso de la Semana Dorada, incluidos préstamos baratos para recompras de acciones y un programa de swap para permitir que los inversores institucionales accedan a efectivo para comprar acciones. Los analistas sugieren que la toma de ganancias también ha jugado un papel en la caída que ha experimentado hoy el Hang Seng, ya que los inversores se movieron para asegurar los beneficios después del último repunte. El sector inmobiliario se vio particularmente afectado, con las entidades que cotizan en Hong Kong cayendo un 11%, firmando uno de los mayores descensos porcentuales que el sector registra en años. Esto pone de relieve las preocupaciones actuales sobre el mercado inmobiliario de China y su impacto en la economía en general. Además, la volatilidad está en los niveles más altos. A pesar de los malos resultados del índice Hang Seng, la facturación de las acciones chinas ha aumentado a un récord de 2,6 billones de yuanes (368 mil millones de dólares), lo que indica una actividad significativa de los inversores y opiniones potencialmente conflictivas sobre la dirección del mercado. El alto volumen de operaciones sugiere que, si bien algunos inversores estaban vendiendo, otros vieron la caída como una oportunidad de compra. Más allá de Hong Kong, en China continental algunos sectores han mostrado fortaleza a pesar de la turbulencia general del mercado. Los fabricantes de hardware tecnológico, los corredores, las empresas de atención médica y los constructores registraron avances significativos. El subíndice de semiconductores CSI subió un 16,4% y un subíndice de corredores subió un 10,6%. Los índices temáticos, desde biotecnología hasta defensa y vehículos eléctricos, subieron más del 10%. A la espera de nuevos apoyos En medio de la volatilidad del mercado, los reguladores chinos instaron a las instituciones financieras a fortalecer los controles sobre el apalancamiento y evitar que los préstamos bancarios ingresen ilegalmente al mercado de valores. Esta postura sugiere que las autoridades están siendo cautelosas ante la especulación y están tratando de mantener la estabilidad en el sistema financiero. De cara al futuro, los inversores estarán atentos a cualquier señal de apoyo económico adicional de Beijing. El próximo catalizador potencial podría ser la próxima conferencia de prensa del Ministerio de Finanzas y la reunión del Congreso Nacional Popular que se celebrará a finales de este mes, donde se podrían dar más detalles sobre la expansión fiscal. La sostenibilidad de las ganancias recientes y la eficacia de las medidas de estímulo económico de China seguirán, con toda probabilidad, siendo focos clave para los inversores de cara a los próximos meses. El comportamiento del mercado de hoy sirve como un duro recordatorio de la naturaleza impredecible de los mercados emergentes y la influencia significativa que la política gubernamental puede tener en el sentimiento de los inversores. A medida que China sigue afrontando desafíos económicos, incluida una lenta recuperación post pandémica y los problemas en curso en el sector inmobiliario, los participantes del mercado deberán permanecer atentos y preparados para una mayor volatilidad en los mercados. Cotización del Hang Seng El índice Hang Seng ha superado el nivel de retroceso de Fibonacci del 50%, corrigiendo hasta el retroceso del 61,8%. En los últimos dos años, el nivel de 22.845 ha actuado como una fuerte resistencia tres veces, lo que ha provocado correcciones significativas. Históricamente, después de superar el nivel de Fibonacci del 61,8%, el índice ha seguido vendiéndose. Tanto la media móvil simple (SMA) de 100 días como la de 50 días apuntan al nivel de Fibonacci del 78,6%, que ha actuado como soporte varias veces durante las correcciones. En este sentido, conviene recordar que una prueba de este nivel ha dado lugar, a menudo, a un rebote antes de nuevos movimientos. Por su parte, el RSI del Hang Seng sigue en tendencia alcista, aunque podría romperse pronto, mientras que el MACD sigue favoreciendo a los alcistas.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "