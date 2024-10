El Hang Seng sube más de un 2,5%

Las bolsas asiáticas subieron en su mayoría, lideradas por el Hang Seng de Hong Kong, que se alza por encima del 2,5%. El Nikkei 225 de Japón subió un 0,6% mientras que el índice australiano es el que tuvo un rendimiento más tenue (+0,13%). Datos macro El IPC del tercer trimestre de Nueva Zelanda subió un 0,6% intertrimestral, ligeramente por debajo de las expectativas del 0,7% . La inflación anual se desaceleró bruscamente al 2,2%, volviendo a la banda objetivo del banco central por primera vez en más de tres años.

El responsable de la política monetaria del Banco de Japón, Seiji Adachi, instó a un ritmo "muy moderado" de subidas de tipos de interés, advirtiendo de posibles vientos en contra derivados de la apreciación del yen y la desaceleración de la demanda mundial.

El líder de Hong Kong, John Lee, anunció medidas para impulsar la economía, incluidas reformas para reducir los tiempos de espera en las viviendas públicas y esfuerzos para atraer más cotizaciones de empresas internacionales. Mercados europeos ASML proporcionó un débil pronóstico de ventas para 2025, lo que provocó una liquidación de las acciones mundiales de chips . Las acciones estadounidenses de la empresa holandesa se desplomaron un 16% durante la noche, arrastrando a otros gigantes tecnológicos como NVIDIA (-4,7%).

El gigante del lujo LVMH informó de una caída del 3% en las ventas del tercer trimestre, su primera caída desde la pandemia, ya que la demanda se debilitó en China y Japón. Es probable que la noticia afecte a otras acciones de lujo. Premercado Los índices europeos se preparan para una apertura mixta, con el DAX40 cotizando un 0,1% a la baja en el premarket. Los índices estadounidenses están en verde en la preapertura con el Nasdaq liderando las subidas (+0,24%). Otros mercados Los precios del petróleo bajaron ligeramente después de las fuertes caídas de la sesión anterior. El Brent cayó un 0,4% hasta los 74,43 dólares el barril, mientras que el West Texas disminuyó un 0,4% hasta 70,8 dólares el barril. Persisten las preocupaciones sobre una escalada en el conflicto entre Israel y Hezbolá.

Estados Unidos advierte a Israel de una posible suspensión de las transferencias de armas si no se distribuye la ayuda a Gaza.

Los mercados de criptomonedas abrieron al alza, con el Bitcoin subiendo un 1,1% hasta los 67.000 dólares y el ethereum subió un 1,2% hasta los 2.609,12 dólares.

Los precios del oro subieron un 0,2% hasta los 2.667,75 dólares la onza.

El EURUSD se dejó un 0,05%, la plata subió un 0,46% y el platino subió un 1,2% Fuente: xStation

