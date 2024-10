El Hang Seng sube por encima del 3%

El índice Hang Seng está rebotando un 3% en el día de hoy, después de que China anunciara la compra de bonos como método para estimular el crecimiento económico. El Banco Popular de China también ha implementado facilidades especiales de swap para bancos, aseguradoras y fondos. Debido a este fuerte repunte en China, el ASX de Australia ha subido medio punto mientras el Nikkei ha crecido un 0,3% . Por su parte, el KOSPI subió un 0,15%.

El Banco Popular de China también ha implementado facilidades especiales de swap para bancos, aseguradoras y fondos. Debido a este fuerte repunte en China, el ASX de Australia ha subido medio punto mientras . Por su parte, el KOSPI subió un 0,15%. La inflación del IPP de Japón en septiembre alcanzó el 2,8% interanual frente al 2,3% previsto y el 2,5% de agosto. Los préstamos bancarios aumentaron un 2,7% interanual. Sin embargo, el yen está lejos de fortalecerse y se negocia alrededor de 149,4 (un 0,11% al alza en la sesión). Cotización en Wall Street El cierre bursátil de ayer en Wall Street fue al alza. El Dow Jones subió un 1% y se acercó a máximos históricos , mientras que el S&P 500 batió su máximo por vez 44º este año.

, mientras que el S&P 500 batió su máximo por vez 44º este año. Entre las empresas BigTech, las acciones de Alphabet (Google) son las que tuvieron un peor desempeño en la jornada de ayer, cayendo un 1,5% en medio del riesgo de una división empresarial desfavorable como resultado de una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

La empresa OpenAI espera alcanzar rentabilidad en 2029, pero para entonces pronostica que las pérdidas totales sean de más de 44.000 millones de dólares. Hoy conoceremos el IPC americano Los mercados esperan el informe del IPC estadounidense de septiembre a las 14:30. Las expectativas apuntan a un 2,3% interanual (la lectura más baja desde 2021) y un 0,1% intermensual, así como un 3,2% interanual y un 0,2% en la lectura de inflación subyacente. Actas de la FED y declaraciones de sus miembros Las actas de la Fed de ayer no causaron ninguna sorpresa en los mercados. El dólar estadounidense siguió fortaleciéndose y los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años subieron al 4,07%.

Las declaraciones de los miembros de la Reserva Federal indican que la institución está preparada para reducir el ritmo de los recortes si es necesario. Reconocen mayores riesgos de inflación mientras esperan que la economía y el mercado laboral se mantengan en forma sólida.

Mary Daly de la Reserva Federal indicó que es probable que haya uno o dos recortes de tipos este año, mientras que las empresas estadounidenses apuntan a circunstancias que favorecen una mejora moderada en el sentimiento. Cotización de metales preciosos, del petróleo y del Bitcoin El oro y la plata se impulsan ligeramente en el rango del 0,2-0,3%, mientras que el paladio y el platino cotizan con un 1,5% de subida . Las materias primas agrícolas se negocian en su mayoría al alza, con el trigo subiendo más del 1,7% y el algodón creciendo un 0,4%.

. Las materias primas agrícolas se negocian en su mayoría al alza, con el trigo subiendo más del 1,7% y el algodón creciendo un 0,4%. El petróleo Brent sube un 0,6% y cotiza por encima de los 77 dólares por barril mientras el Bitcoin cotiza por debajo de los 62.000 dólares.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "